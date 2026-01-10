金唱片／Jennie壓軸炸場！全新〈like JENNIE〉改編版本 3萬人嗨翻

記者王培驊／台北報導

Jennie在金唱片中壓軸演出。（圖／翻攝自Disney+）

BLACKPINK成員Jennie在金唱片頒獎典禮擔綱壓軸演出，一登場就以強烈氣場震懾全場。她身穿長版皮外套搭配超短熱褲亮相，帥氣與性感兼具，瞬間將現場氣氛推向高點。

舞台上，Jennie一口氣帶來〈Filter〉、〈Damn Right〉以及話題度極高的〈like JENNIE〉三首歌曲，舞台層次與情緒不斷堆疊。演出進行到最後一首時，她脫下外套，露出緊實小蠻腰，造型轉換引發全場尖叫，氣氛直接炸裂。

Jennie這一次特別為〈like JENNIE〉重新編排舞台版本，音樂與表演形式全面升級，讓熟悉的歌曲展現出全新面貌。演唱過程中，她更在舞者群的高難度托舉下完成演出，即使整個人被抬離舞台，依然穩定唱跳，展現超強舞台掌控力。

