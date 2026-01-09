金唱片／JENNIE抵台展現I人個性 宋仲基親切揮手、Stray Kids成員LeeKnoew腳傷恢復

【緯來新聞網】2026金唱片頒獎典禮將於明（10日）在大巨蛋登場，眾多韓星包括BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、IVE、宋仲基等人，紛紛於今天搭機抵台；加上昨晚提前抵台的Cortis、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ALLDAY PROJECT等韓團，密度之高讓不少粉絲們紛紛期待：「會不會出門就巧遇。」

JENNIE 一身休閒服裝搭機抵台。（圖／攝影組）

JENNIE今身穿灰色千鳥紋外套搭配灰色上衣、牛仔褲，一身輕便抵台，怕生的她見到大批攝影搶拍，趕緊用外套遮住身體。女團IVE成員Liz、Leeseo面對媒體拍攝，親切地揮手打招呼。

廣告 廣告

怕生的JENNIE抵台後用外套遮擋。（圖／攝影組）

韓國人氣男團Stray Kids過去二度訪台都是在高雄演出，這次首次來到台北，也讓粉絲相當期待他們在金唱片的精彩演出。上個月來台時，成員Lee Know帶著腳傷、坐輪椅現身小港機場，AAA典禮上也只能坐著演出。經過1個月時間，Lee Know抵達桃園機場時，已經可以正常行走，率先走在隊伍最前面，恢復良好。

Stray Kids成員Leeknow腳傷恢復良好。（圖／攝影組）

宋仲基相隔9年後再度來台。他將於金唱片擔任頒獎嘉賓，他今身穿灰色帽T、戴上黑色口罩、鴨舌帽現身，見到媒體鏡頭親切揮手打招呼，下車時也不忘與工作人員點頭致意。

宋仲基見到媒體拍攝親切點頭問好。（圖／攝影組）

宋仲基見到媒體拍攝親切揮手。（圖／攝影組）

女團IVE成員Liz親切揮手。（圖／攝影組）

更多緯來新聞網報導

TANK巡演硬撞期張學友 受心臟病所苦單身10年「不願找伴」

揭廖峻中風後遭盜領兒怒提告 「不是在躲」廖錦德親回不受訪原因