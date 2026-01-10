金唱片》Jennie橫掃3項大獎！不忘提BLACKPINK：成員有在看嗎

Jennie今晚橫掃金唱片三項大獎。（圖／郭吉銓攝）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie相隔不到3個月再度來台，出席於台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮」，一口氣風光橫掃3項大獎，成為全場焦點。她先以個人作品〈like JENNIE〉拿下數位音源獎，隨後再代表BLACKPINK憑〈JUMP〉獲得數位音源獎，最後更以個人身分榮獲「Global Impact獎」，收穫滿滿。

Jennie在走完紅毯後，於典禮中換上另一套紅色禮服登台領獎，難掩激動心情表示：「真的很久沒有來到金唱片了，能站在這裡拿到這樣的獎，現在依然很緊張，但能久違地見到粉絲真的非常開心。」她也提到去年推出的個人專輯〈Ruby〉獲得廣大迴響，「能感受到很多人的喜愛，這對我來說是非常有意義的時刻」，並特別感謝一路支持的經紀公司夥伴與粉絲。

Jennie一口氣拿到三個獎。（讀者提供）

緊接著BLACKPINK以〈JUMP〉再度獲獎，Jennie再次登台笑說：「BLACKPINK得獎了，成員們有在看嗎？BLINK們也看到了嗎？」並稱該曲受到許多喜愛，讓她感到非常幸福，「雖然成員們今天不在，我一個人有點不太會說，但Jisoo、Rosé、Lisa一定也會很開心。」最後也不忘向製作人Teddy表達感謝之意。第三度上台領取「Global Impact獎with PRISM」時，Jennie改以英文發表感言，向全球粉絲傳達思念與感謝之情。

