金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了

「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉連奪3獎後，又再奪下「年度藝人獎」。

而Jennie先以黑皮衣搭超短熱褲唱跳〈Filter〉、〈Damn Right〉，跳到一半還被一大群舞者抬到主舞台帶來〈LIKE JENNIE〉，她脫掉外套露出削肩背心和小蠻腰，讓全場陷入瘋狂。

才剛表演完，Jennie又從邊佑錫手上拿下「年度藝人獎」，她笑說不知道能不能好好講完已準備好的感言，接著說：「非常感謝金唱片頒給我這麼大的獎，今年是我們出道10周年，一路走到今天，感覺離自己的夢想更近了，真的非常幸福。」也不忘感謝工作人員、家人和陪她一起流汗的舞者們。

因很久沒參加韓國的頒獎典禮，Jennie坦言很想好好表現，笑說：「本來想要冷靜一點，但汗流得太多，妝都花了。」隨後拿下墨鏡說：「真的很感謝粉絲們，我會成為帶來更棒音樂的Jennie。」

