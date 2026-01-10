金唱片／JENNIE跟男舞者跳火辣貼身舞 嗨奪4獎成大贏家

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，吸引3.3萬人到場朝聖。BLACKPINK成員JENNIE一連抱回「最佳藝人」等4項大獎；G-DRAGON憑藉〈Home Sweet Home〉拿下「最佳數位音源」和「最佳專輯」肯定。

JENNIE剛表演完就拿下大獎，她笑說：「剛結束舞台下來，不確定自己能否好好說出準備好的話，今年是我們出道的第10個年頭，能一路走到今天，感覺離自己的夢想更近了，真的非常幸福。」最後她也不忘打趣說：「本來想要冷靜一點，但汗流得太多，臉都亂了。」並摘下墨鏡表示：「真的很感謝粉絲們，我會成為帶來優秀音樂的JENNIE。」



G-DRAGON今未出席領獎，他透過影片發表得獎感言，「聽說今年金唱片迎來第40屆，恭喜你們。今年會和BIGBANG成員們一起回來，謝謝大家。」

