金唱片｜Jennie連掃3獎 喊話BLACKPINK：成員們有在看嗎

Jennie以一襲火紅平口禮服霸氣現身金唱片紅毯。HLL╱超級圓頂提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉3度上台領獎開心表示：「非常幸福。」並隔空對Lisa、ROSÉ、Jisoo（智秀）喊話：「成員們有在看嗎？」

一連拿3獎，Jennie感動點名台下「BLINK」（粉絲名稱），並表示團體以〈JUMP〉受到很多喜愛，感到非常幸福，可愛地說：「因為成員們不在，我說不出話來。」但代替成員表達幸福，也感謝製作人Teddy歐巴，甜喊：「我愛你們。」

更多太報報導

金唱片｜許光漢被LE SEERAFIM雙女神包夾 當3.3人面前咬手指搖肩撒嬌

金唱片｜蔡依林頒新人獎同框CORTIS 趙雨凡全中文謝恩

韋禮安自爆常脫皮 「綵衣娛親」安太座