金唱片／Jennie連續抱回3座獎！上台緊張喊：成員不在我不太會說話

BLACKPINK成員Jennie在本屆金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，一晚三度走上舞台領獎，從個人成績到團體榮耀再到全球影響力獎項全數入袋，成為全場焦點之一。

首先，Jennie以個人作品〈like JENNIE〉率先抱回獎項，緊接著又與BLACKPINK成員一同拿下Best Digital Song，得獎作品正是話題度極高的〈JUMP〉，團體實力再度獲得肯定。沒想到高潮還沒結束，隨後Jennie再度被點名，上台領取象徵國際影響力的Global Impact Award，讓現場氣氛瞬間沸騰。

第一次站上舞台時，Jennie難掩緊張情緒，坦言自己其實非常緊張，並提到去年推出的個人專輯《Ruby》，感謝大家給予滿滿的愛與支持。她也特別提及BLACKPINK的其他成員，直言：「沒有成員在身邊，我現在不太會講話了。」隨後一一向Jisoo、Rosé與Lisa表達感謝之情。

Jennie也把致詞的重點留給一路陪伴的粉絲與幕後團隊，感謝所有製作人與工作人員的付出，並深情向粉絲告白：「謝謝你們喜歡我的音樂和專輯，我愛你們大家。」最後她更直接喊話官方粉絲名Blink，「我想你們了」，真摯發言掀起現場粉絲暴動。

