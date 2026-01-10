金唱片》Jennie霸氣紅女帝禮服現身 馬甲秀性感小蠻腰

「韓國的葛萊美獎」第40屆金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣舉行，今(10日)稍早BLACKPINK成員Jennie以一襲紅色禮服登上台北大巨蛋星光大道，她一身女帝氣勢，馬甲上身秀出性感小蠻腰，但Jennie看起來略顯緊張，不斷地深呼吸，似乎想平緩情緒。

Jennie昨穿灰色毛衣、牛仔褲抵達桃園機場，臉上戴著墨鏡，見大批攝影記者守候，Jennie明顯感到不自在，便把大衣蓋在頭上。今她燦笑現身紅毯，揮別昨天尷尬的氛圍，身為人氣成員的她，一現身引來不少尖叫，拍照時更是氣場全開，散發女帝霸氣感。

今年金唱片頒獎典禮從開賣門票起就引發關注，當天門票於11點半在ibon售票系統準時開賣，約3萬張票券不到中午12點就賣完，不僅有台灣粉絲搶票，韓國、日本、港澳來的網友也加入戰局，今年請來成始璄、文佳煐搭檔主持、BLACKPINK成員Jennie帶來第一次在台北的SOLO舞台，台灣方面地主代表則是天后蔡依林、因《想見你》走紅的許光漢。

除此之外，今年金唱片也請來三大韓劇男神現身，包括宋仲基、邊佑錫、安孝燮，三代男團「MONSTA X」現身掀起回憶殺。完整演出陣容有JENNIE（BLACKPINK）、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。

