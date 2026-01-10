金唱片》LE SSERAFIM騎腳踏車登舞台 IVE化身啦啦隊展「空中拋接」

IVE帶來的表演更是驚喜融合啦啦隊演出。（讀者提供）

韓國音樂界盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，輪到LE SSERAFIM登台演出時，背景驚喜出現台北101，成員們準備了包含〈SPAGHETTI〉以及〈HOT〉，甚至在舞台上騎著腳踏車，成員SAKURA更秀出中文「大家準備好了嗎」，許允真也用中文祝全場「新年快樂」，讓底下粉絲陷入瘋狂。

另外，IVE則帶來的〈Beats〉、〈REBEL HEART〉更是驚喜融合韓國啦啦隊演出，22名舞者有10人是啦啦隊員，舞台上展現出滿滿青春活力。接下來的致敬舞台，從選秀團體出身的限定男團CLOSE YOUR EYES準備了天團BIGBANG的〈謊言〉、ARrC也帶來嘻哈傳奇團體1TYM的神曲〈Hot〉，MONSTA X成員周憲是搶先帶來尚未曝光的〈STING〉個人舞台，接二連三的精彩表演，讓全場3.3萬名粉絲尖叫聲不斷。

