金唱片》Stray Kids方燦脫了爆尖叫聲！ATEEZ崔傘襯衫快撐爆

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮昨晚在大巨蛋舉行，Stray Kids、ATEEZ輪番帶來嗨到爆的表演，Stray Kids的隊長方燦直接在舞台上把衣服脫了，讓3.3萬現場觀眾爆出最大的尖叫聲，實在超級養眼。

Stray Kids帶來《Divine》、《Do It》以及《CEREMONY》等歌曲，表演十分震撼，且電音曲風一度讓大巨蛋變成夜店，粉絲全都嗨到不行。不過最嗨的莫過於隊長方燦直接在舞台上露出「八塊肌」，轉過身時的背肌又再度掀起一波尖叫聲，真的要粉絲不叫也難。

ATEEZ的身材也沒在輸，「天菜」崔傘一開場就穿著大衣現身，脫掉大衣之後，一身健壯好身材好像快把白襯衫撐爆，讓台下粉絲也熱血沸騰。ATEEZ儘管只《Ice On My Teeth》、《In Your Fantasy》兩首歌曲，但超強實力已經完全驚呆全場，讓人看得目瞪口呆。

