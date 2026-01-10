金唱片／Stray Kids方燦脫了裸上身秀8塊肌！ 嗨奪最大獎：堅持做我們想做的

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，人氣男團Stray Kids帶來3首新歌〈Divine〉、〈Do It〉、〈CEREMONY〉演出，隊長方燦更直接在台上脫衣，上半身全裸，露出健壯背肌跟8塊腹肌，好身材讓台下粉絲噴鼻血。Stray Kids今也獲得金唱片「最佳專輯」，以及最大獎「年度專輯」兩項大獎肯定。



Stray Kids獻唱〈Divine〉、〈Do It〉、〈CEREMONY〉帶來全新編曲演出，在〈Do It〉唱完結束以後，成員方燦一轉身扒開黑色襯衫，露出胸肌跟腹肌，轉身後露出結實背肌，並走回主舞台，邊走邊穿回另一套黑色背心表演服，短短10幾秒掀起全場尖叫聲。〈CEREMONY〉則以電音風呈現，超嗨氣氛讓大巨蛋變身超大夜店。



Stray Kids今也獲得金唱片「最佳專輯」，以及最大獎「年度專輯」兩項大獎肯定，他們2025年推出〈Do It〉、〈CEREMONY〉兩張專輯，橫掃韓國各大頒獎典禮大獎，包括MAMA「年度專輯」、AAA「年度專輯」，如今再下一城，又抱回金唱片「最佳專輯」肯定。今典禮中段，Stray Kids率先抱回「最佳專輯」獎項，由忙內I.N代表發言致詞，「我們去年2025年發行了兩張專輯，能夠在2026年一開始就獲得大獎，真的非常開心。」不過I.N似乎因為太過緊張，時不時停下修正感言，一旁成員們看出他的緊張都以溫暖笑容應援，方燦則是笑著摸了I.N耳朵安慰，展現成員之間的好感情。FELIX則以招牌的低音嗓音致詞，他以英文感性道謝，「我們非常感激獲得這個大獎，還有很多我們想展示的，所以請繼續期待Stray Kids，非常感謝STAY。」



在典禮尾聲，Stray Kids又抱回最大獎「年度專輯」肯定，成員Felix看起來十分感動，眼眶濕潤，成員彰彬率先代表發言，「真的沒想到能在金唱片拿到大獎，在這邊發表感言，真的非常感謝STAY（粉絲名）的支持。未來我們會跟STAY一起，繼續呈現帥氣的舞台。」方燦則用英文感性表示：「從一開始我們就堅持做我們想做的音樂，很多人說太吵了，也有很多聲音，但我們還是堅持做我們想做的，因為我們想把音樂帶給全世界的粉絲，想透過音樂為大家帶來力量。」並喊出粉絲間都知道的口號「Stray Kids Everywher all round the world,You make Stray Kids Stay.」最後成員們一起用中文大喊「愛你們」。

廣告 廣告

Stray Kids在金唱片抱回兩項大獎。（圖／讀者提供）

Stray Kids隊長方燦在金唱片脫了，露出健壯腹肌。（圖／翻攝自Disney+）

更多緯來新聞網報導

敲碗成功！《大叔之愛2024》在台播出 田中圭曝：劇本參考用

金鐘59／「神明敲鐘」助攻苗可麗兩座金鐘入手 洩天機李銘順也在