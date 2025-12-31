金唱片《TVBS歡樂台》全程直播！6.5小時零時差帶觀眾進大巨蛋

金唱片頒獎典禮即將於明年1月10日在台北大巨蛋隆重登場，TVBS將全程直播長達7小時的盛會，包含紅毯和頒獎典禮完整內容，讓觀眾零時差體驗這場韓流盛事。同時，即將擔任頒獎嘉賓的人氣演員邊佑錫與IU合作的新劇《21世紀大君夫人》也釋出首支預告，引發粉絲熱烈期待。

TVBS、Disney+全台獨家轉播第40屆金唱片頒獎典禮。（圖／TVBS）

備受矚目的韓劇《21世紀大君夫人》近日釋出首支預告，這部以君主立憲制下的大韓民國為背景的作品，講述財閥女兒與皇子之間的契約婚姻故事。這是邊佑錫繼《背著善宰跑》後的全新作品，讓粉絲引頸期盼。

IU與邊佑錫登上「MBC 2025 演技大賞」。（圖／翻攝MBC）

兩位主演最近還在「MBC演技大賞」上共同頒獎，全黑造型亮相引發全場尖叫。當時IU稱讚邊佑錫：「今天你特別帥氣，你很帥喔，李安大君。」邊佑錫則回應：「謝謝妳。」兩人的互動甜蜜，更加深了觀眾對這部新劇的期待。

金唱片頒獎典禮是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮。（圖／TVBS）

在新劇正式播出前，邊佑錫將先來台灣參加金唱片頒獎典禮擔任嘉賓。TVBS的全程直播將讓無法到場的觀眾也能完整體驗這場韓流盛事，不必人擠人也能享受如同搖滾區第一排的觀賞體驗。第40屆金唱片頒獎典禮將於2024年1月10日在台北大巨蛋舉行，TVBS獲得獨家電視轉播權，將提供完整6.5小時的直播內容，從紅毯到頒獎典禮全程不漏接。除了電視轉播外，Disney+也將負責網路串流直播，讓觀眾不必親臨現場也能如同置身大巨蛋第一排，零時差欣賞18組藝人帶來的精彩表演。

