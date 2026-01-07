金唱片1/10台北大巨蛋登場！主辦方驚喜釋票 今晚7點ibon開賣
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將在1月10日於台北大巨蛋登場，演出陣容包括韓國天團BLACKPINK成員Jennie以及超強新人男團CORTIS等多組K-POP偶像，但不少粉絲卻遺憾沒搶到門票，沒想到，主辦方驚喜宣布今(7)日晚上7點將釋出門票，粉絲們務必把握最後機會！
金唱片的演出陣容包含ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM 、NCTWISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSEYOUREYES、JENNIE、KiiiKiii、MONSTAX、StrayKids、TWS，嗨翻全台K-POP迷，紛紛期待進場為偶像應援，門票也全部售罄。
怎料，主辦方「超級圓頂」昨(6)日晚間突然宣布將釋出因舞台主結構搭建完成後增開「部分視線受阻區」之席次及少量期限內退票，時間落在今晚7點，開放ibon網站購票。不過也提醒，「部分視線受阻區」因角度問題可能無法觀賞於「主舞台」中、後端表演、「主舞台」LED螢幕，或者視線受阻區不影響主舞台以外的視線，如延伸舞台等，無法接受者請勿購票。
更多華視新聞報導
男神秀韓文！ 受邀南韓「金唱片」頒獎 許光漢：很開心
超人氣韓團TXT宣布加場！ 台北大巨蛋2月1日再開唱
金唱片頒獎典禮卡司精彩全公開 門票調整為12/13啟售
其他人也在看
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 87
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 6
被扯是共產黨員 ！《黑白大廚2》安成宰陷陰謀論風波 製作單位出手了
Netflix熱門廚藝競賽節目《黑白大廚2》正夯，節目靈魂人物、評審安成宰過去曾在 2023 年和 2024 年獲得三星榮譽，成為韓國唯一一位米其林三星主廚。如今韓國網友質疑，華僑出身的他對中餐料理師評選「特別寬鬆」，甚至有人聲稱安成宰是「中國共產黨」成員。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 34
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 17
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 42
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
五月天演唱會收「小刀威脅」！阿信仍下台繞場喊：一切都很好
天團五月天在台中從2025年底一路唱到2026年，一共6場演出場場吸引爆滿人潮，但沒想到在4號最終場，主唱阿信竟然在台上驚爆，說這次演唱會有收到不好的警訊，原來網路上有人疑似發出威脅預告，因此特別加強台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 20
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 15 小時前 ・ 28
棒棒堂小煜成單親爸「帶孩子一起工作」 曝專屬手勢：集氣加油
棒棒堂小煜成單親爸「帶孩子一起工作」 曝專屬手勢：集氣加油EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光
89歲香港男星謝賢一生風流倜儻，還有個知名的兒子謝霆鋒，儘管年事已高仍是風度翩翩。而他過去跟小49歲素人女友CoCo交往多年，直至7年前正式宣布分手，而CoCo日前罕見現身訪談節目，被問到曾收謝賢千萬分手費的反應全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9
提親變決鬥！《魔法風雲會》岳父時隔３年圓滿結局，女婿和牌友同時獲得
還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3