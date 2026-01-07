金唱片1/10台北大巨蛋登場！主辦方驚喜釋票 今晚7點ibon開賣

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將在1月10日於台北大巨蛋登場，演出陣容包括韓國天團BLACKPINK成員Jennie以及超強新人男團CORTIS等多組K-POP偶像，但不少粉絲卻遺憾沒搶到門票，沒想到，主辦方驚喜宣布今(7)日晚上7點將釋出門票，粉絲們務必把握最後機會！

金唱片的演出陣容包含ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM 、NCTWISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSEYOUREYES、JENNIE、KiiiKiii、MONSTAX、StrayKids、TWS，嗨翻全台K-POP迷，紛紛期待進場為偶像應援，門票也全部售罄。

怎料，主辦方「超級圓頂」昨(6)日晚間突然宣布將釋出因舞台主結構搭建完成後增開「部分視線受阻區」之席次及少量期限內退票，時間落在今晚7點，開放ibon網站購票。不過也提醒，「部分視線受阻區」因角度問題可能無法觀賞於「主舞台」中、後端表演、「主舞台」LED螢幕，或者視線受阻區不影響主舞台以外的視線，如延伸舞台等，無法接受者請勿購票。

