金唱片1／10在台登場 頒獎典禮轉播平台曝光

第40屆金唱片頒獎典禮將於１/10登場。（圖／TVBS、Disney＋提供）

第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10 日（六）移師到臺北大巨蛋舉辦，典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括神宋仲基、邊佑錫、安孝燮，更有華語天后蔡依林、及國民男友許光漢，由Disney+線上直播、TVBS歡樂台轉播。

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於 1986 年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，由《日刊體育》與韓國唱片產業協會主辦，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。

舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS於亞洲明星盛典（AAA）掀起風暴後再度登場，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球；還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT 等共 18 組超人氣 K-pop 表演。

