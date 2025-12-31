金唱片1/10大巨蛋登場 男神來報到

頒獎典禮今年首度移師台灣，1月10日下午4時在台北大巨蛋舉辦。

記者戴淑芳∕台北報導

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，1月10日下午4時起在台北大巨蛋舉辦。活動正值40週年，頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲直呼期待。

典禮主持群由歌手成始璄二搭演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容囊括韓劇男神宋仲基、《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，以及聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，更有天后蔡依林與亞洲男神許光漢。

舞台表演陣容包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；新人男團CORTIS出道不到半年在各地掀起風暴後，充滿少年感的表演及洗腦神曲〈GO!〉席捲全球，首次登上台北大巨蛋舞台令人期待。另還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT等共18組超人氣K-pop表演。

頒獎典禮全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播。