金唱片1/10首來台登大巨蛋！大咖男神都來了 「驚人卡司」全曝光

記者蔡維歆／台北報導

第40屆金唱片頒獎典禮。（圖／超級圓頂提供）

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於 1986 年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。

第40屆金唱片頒獎典禮將在1/10舉行。(圖／TVBS、Disney＋提供)

金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在台北大巨蛋舉辦，活動更正值40 週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括韓劇男神宋仲基，《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，他與IU合作的Disney+新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題，以及聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，更有天后蔡依林、及亞洲男神許光漢。

廣告 廣告

舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS，出道不到半年就在各地掀起風暴後，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球，首次登上臺北大巨蛋舞台更是令人期待；還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT 等共 18 組超人氣 K-pop 表演。

第 40 屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards 活動資訊

時間：2026 年1 月10 日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）

地點：台北大巨蛋

直播平台：TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出

嘉賓陣容：文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）

演出陣容（按字母排列）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組

更多三立新聞網報導

突撐不下去了！男星錄到一半「心悸喘不過氣」崩潰爆哭 驚人下場曝

差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

校唱臭臉翻車！王ADEN跨年突有工作了 酒吧開幕邀大跳遭網抵制

爆隱瞞已婚有紅粉知己、逃漏稅！賓賓哥出面回應了 361字聲明文曝

