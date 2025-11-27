金唱片18組完整卡司曝光！BLACKPINK Jennie確定要來了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

為迎接40周年，韓國指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」將於2026年1月10日首度移師台灣舉行，地點選在台北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，售票日也確定於12月13日。本次陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

金唱片卡司公開。（圖／超級圓頂、HLL提供）

ATEEZ以雙專輯攻進Billboard Hot 100睽違再訪；BOYNEXTDOOR三連百萬銷量、曾來台舉辦專場人氣火熱；ENHYPEN今年登上Coachella、創下體育場最速巡演紀錄；IVE憑《IVE EMPATHY》、《IVE SECRET》達七連百萬銷量，再度入圍雙本賞；BLACKPINK成員Jennie首度以個人身分在台北演出；LE SSERAFIM與BTS成員j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名，再拚傳說級表演。

MONSTA X時隔5年重返金唱片，成軍10周年以完整體回歸；NCT WISH以《COLOR》達雙百萬銷量，5月台北場門票秒殺；Stray Kids創下Billboard 200七週冠軍紀錄，將首次登台北大巨蛋演出。本次活動由超級圓頂主辦，宏將傳媒協辦，並由中華航空、威剛科技、BESSIE’U天后闆妹聯合贊助。門票將於12月13日上午11點30分開賣，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。售票平台資訊將於近期透過主辦單位超級圓頂官方社群公開。

