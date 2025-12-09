金唱片ibon搶票攻略！搶票時間、搶票技巧、事前準備一次看
2025年金唱片頒獎典禮（2025 Golden Disc Awards）正式邁入40周年，2026年1月10日確定在臺北大巨蛋舉辦！卡司包括JENNIE、MONSTA X、Stray Kids、IVE、ATEEZ、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE等不輸剛剛結束的AAA頒獎典禮，門票將於12/13在ibon售票系統開賣。馬上來看看ibon搶票攻略，從註冊、登入到選擇座位、付款等SOP一次掌握，提前做好搶票攻略當天才不會手忙腳亂！
⭐金唱片頒獎典禮／12/13 ibon搶票！Jennie、BOYNEXTDOOR、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZB1…共18組卡司！頒獎嘉賓、票價座位一次看
【事前準備】購票前須知
搶票之前要注意，金唱片頒獎典禮和AAA頒獎典禮的形式類似，穿插頒獎和表演節目，有點類似我們的三金典禮，目前尚未公布典禮總時長。這次金唱片頒獎典禮很乾脆的止開放一階段售票，就是12/13在ibon售票系統開賣！馬上筆記時間，準備搶票！
2025/12/13（六）11:30｜正式開賣👉ibon售票系統
一、ibon會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料
本次金唱片頒獎典禮官方售票平台是ibon，採全場實名制，對號入座。
首先一定要先擁有ibon會員帳號，ibon可透過uniopen（原OPENPOINT）、LINE、Apple或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。
點擊ibon售票系統右上角「快速登入」，選擇登入方式uniopen（原OPENPOINT）、LINE、Apple或Google。
填寫基本資料並完成手機驗證，已登入者可從上方【資料修改】進入確認資訊是否正確。
⭐請務必在購票前至少一日完成會員申請與驗證，以避免影響購票。
二、研讀座位圖和票價
金唱片頒獎典禮辦在臺北大巨蛋，可參考網路網友分享去大巨蛋看演唱會的心得，以及各票區座位的視野，以下為讀者整理相關連結，可供挑選大巨蛋座位的參考。
知名演唱會資訊達人「LIVE王」👉臺北大巨蛋演唱會選位攻略
脆友統整👉整理GD大巨蛋視野圖
網友整理👉臺北大巨蛋買票懶人包
演出票價：NT$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
視線遮蔽區：B1層112～114區20-32排
座位圖：
三、確認購票規則與付款方式
搶票前一定要詳讀金唱片 購票頁面的注意事項及相關規定，重點如下。
開賣當天本節目僅提供「電腦配位」，可選擇區域且系統僅預設相鄰座位，若該區域已無足夠數量之相鄰座位則須重新選擇區域；若接受不相鄰座位，請於選擇張數時同時勾選「接受不連位座位」。
每個會員帳號限購 2 張。（支援行動裝置網頁購票）。
系統將於開賣前一小時開啟「虛擬等候室」。消費者可依自己時間進入，2025/12/13（六）10:30 開放進入，11:30 開賣當下開啟排隊。
購票時需於購票流程選位完成後，將票券填寫各別進場者之證件姓名及身分證字號（身分證、駕照、健保卡、護照&非外籍人士請勿填寫護照號碼），請務必於下一步送出前，確認填寫無誤，進入付款流程與訂單成立後不得修改。
五、付款方式
金唱片頒獎典禮僅提供【信用卡付款】。
【信用卡付款】：刷卡僅限VISA、MasterCard、JCB，無法使用的卡別為AE、Diners（大來卡）；銀聯卡使用規定請依網站公告為準。購票前請先確認信用卡額度是否足夠；進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，請於資料送出前確認刷卡資訊無誤。
金唱片頒獎典禮若於2025/12/13（六）11:30～20:00付款失敗，系統將自動轉換為ATM虛擬帳號付款，需於指定期限內完成付款，否則訂單將自動取消。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面、選擇票區數量
點進金唱片頒獎典禮售票網頁，點選【線上購票】。
進入售票頁面選擇票區，首日只開放電腦配位。
⭐ibon驗證碼都是四位數字。
【電腦配位】會直接跳到確認票區價格和數量這裡，輸入驗證碼後到下一步。
⭐建議先求有再求好，可以先選【電腦配位】，速度較快，較有可能搶到票。
【自行選位】需確認舞台方向、票區等資訊，手動定位後再輸入驗證碼到下一步。
二、確認購買資料、付款方式
確認購買資料以及付款方式，金唱片頒獎典禮僅提供【信用卡付款】。
若於2025/12/13（六）11:30～20:00付款失敗，系統將自動轉換為ATM虛擬帳號付款，需於指定期限內完成付款，否則訂單將自動取消。
再度確認所有資訊是否正確，這邊有10分鐘時間確認，如果已經到這個階段基本上就不用太急了，檢查完再送出，除非你後面刷卡失敗…
【信用卡付款】請提前準備好信用卡，輸入資訊以完成付款。
三、確認訂單
為確保訂單成功，記得到右上角【訂單查詢】確認訂單狀態。
四、ibon取票方式
本節目開放取票時間為2026/01/05（一）中午12點起開放ibon機台取票。
從ibon機台首頁左上角【代碼輸入】輸入取票序號 QTK 開頭之英數組合（共13碼）。
每筆將酌收$60手續費，於門市取票時以現金方式支付。
五、ibon退票方式
購票後3日內可申請退款，逾期則不受理，任何原因均不得取消或退款。
【ibon搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。
使用電腦搶票時請盡量只留ibon和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入ibon官網會員！也有人說使用Microsoft Edge瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫就會敗北，提前準備好第二、第三順位有備無患。
於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
信用卡資料都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。
在系統轉圈圈時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，可多用其他場次練習流程，或多做好事、祈求好運，祝福大家都能順利買到票，見到心儀偶像。
