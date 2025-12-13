金唱片ibon開賣引眾怒 網哀嚎：線上排1小時竟要「重等」

【緯來新聞網】南韓年度音樂盛會《第40屆金唱片頒獎典禮》將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉辦，門票13日上午11時30分起，透過ibon售票平台全面開賣。不過開賣後引來不少網友透過Threads抱怨：「等1小時後系統竟又要我重等」、「根本等不到。」

金唱片ibon開賣。（圖／翻攝ibon）

金唱片ibon開賣後爆出大批民眾搶票不順，不少人上網排隊等候超過1小時，卻因系統提示「人流限制」被迫重排，掀起排山倒海的不滿聲浪。



不少網友透過Threads發文抱怨：「我苦等到倒數最後1分鐘竟然被系統踢出，真的很無言」、「第2次等半小時還是沒搶到，ibon謝謝你」、「我11點半就開始排，結果刷到一半又被退回隊尾」、「3個帳號輪流搶票，一個跳轉卡死、一個不斷被退出，真的快氣炸」。

網友反應等了1小時還要重排隊。（圖／翻攝Threads）

對此，不少網友紛紛湧入社群平台留言發洩怒火，有人戲稱ibon應該和其他平台「一起收掉算了」，也有人表示好險成功買到票，不然差點崩潰。

