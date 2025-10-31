金商獎老字號｜老店不老心撐起台灣味 下一站換你去嚐甜聞香點個讚

獲得金商獎「優良老店」、「菁英老店」的老店，間間是島嶼的時光膠囊，從肉乾炭香、糕點甜香、祝禱煙香，一路記錄了台灣人認真生活的點滴。圖／翻攝自林源美香店

第79屆商人節金商獎，不單是榮耀時刻，更是場屬於臺灣企業家的年度盛典。每位得獎者的背後，皆是一段段關於用汗水堅持與心血創新的故事，也讓人看見台灣經濟最動人的底色。在這之中，「優良老店」、「菁英老店」更是一代代人用流金歲月釀出的絕代風華，眼前人前仆後繼續用創意續寫的傳奇。

老店，是時間的工藝匠師，世世代代人用雙手守住傳統記憶外，也不斷想出新點子與時俱進滿足時代的需求。而金商獎不只是獎章，更是一場關於「台灣人怎麼生活、怎麼愛土地」的集體告白。

【優良老店－昕翰興業（水根行）】七十年老字號肉乾，堅持古法手作，選用100%純豬肉，不靠香精也能勾起兒時的年味。那股炭香與煙燻氣，是家的味道，也是台灣的氣味。

【優良老店－林源美香店】超過150年的香舖，以中藥材、檀香、沉香為原料，延續日治時期的手工製香技藝。每一縷香煙裊裊，皆是一方人祈福、一方土地願平安的祝禱。

源自復元堂蔘行珍貴的歷史照片，足見先人一路打拚、堅守家園的篳路藍縷。圖／翻攝自復元堂

【優良老店－郭榮市】以手工火腿聞名。第三代重拾祖傳古法，讓那股濃厚鹹香穿越時光，成為花蓮人最熟悉的記憶，也讓傳統再次動人垂涎。

【優良老店－復元堂】金門百年中藥老舖，以清光緒年間秘方「一條根」聞名。它不只是藥，更是療癒與傳承的象徵，讓古老智慧在現代生活中重新綻放。

【菁英老店－大房豆干】桃園大溪百年豆干老店，以手作烏豆干馳名。咬下那口香氣，嗯～這是時代的記號，也是職人無懈可擊的味覺徽章。

大稻埕百年糕餅老店李亭香，後人留住古早味，融入現代生活的設計。圖／翻攝自李亭香

【菁英老店－王大夫一條根】又一個金門百年品牌，取材金門特有植物「一條根」，結合現代保健概念，讓傳統草本走進生活，也走進新世代的日常養生裡。

【菁英老店－李亭香】大稻埕百年糕餅老店，把古早味變成生活設計。平西餅與烏龜糕重新包裝成文化甜點，一口懷舊、一眼文青，滿滿地甜在心。

這些老字號，不只是顧生計的店，更是大小島嶼的記憶座標。下一站，或許該與朋友一起探店、聞香、拍照，收藏起屬於自己與老店們的故事。

第79屆商人節金商獎獲得「優良老店」、「菁英老店」的老字號傳承者們。圖／翻攝自林源美香店



