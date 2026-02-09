金在中來台！餵硬糖寵粉「差點出大事」 笑喊：以為牙要碎了

韓星金在中8日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》。當晚他戴上可愛的髮箍等道具，並拿著餐籃走下舞台，將棒棒糖送到粉絲手中，還一度把巧克力棒叼在嘴裡，作勢要喂歌迷。沒想到，卻沒有粉絲敢去接，最終他只好自己咬下，卻突然笑說差點出大事：「我以為這是（沒有內餡的）巧克力，沒想到裡面有像麥芽糖的東西，我以為我的牙快要碎了！」逗樂全場。

金在中8日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》。（圖／ SHOWOFFICE提供 ）

金在中8日身穿黑色背心搭配白襯衫，問候台下粉絲：「Taipei, are you ready? Ｍake some noise!」瞬間點燃全場氣氛，接連帶來〈Maze〉與〈Just Another Girl〉兩首歌曲。接著他坦言雖然生日已經過了一段時間，但仍非常感謝大家特地來到現場。

金在中也笑說，現場的情緒很高昂，從彩排開始，就一直感受到氣氛很活絡：「今天氣氛一直怪怪的，請問我是不是做錯了什麼？還是說其實我是做對了什麼？」現場粉絲立刻熱情回應：「因為你來了！」讓他感到相當窩心，直呼：「比起我來了，其實是你們來到這裡，才是讓我感到開心又感恩的事情。」

金在中演唱多首經典歌曲。（圖／ SHOWOFFICE提供 ）

這次演出特別設計「J－遊戲室」單元，讓金在中透過舞台上的夾娃娃機抽取任務，與粉絲一同完成各式互動挑戰。他笑說：「這個真的不容易成功，需要大家幫我加油。」

談到今年迎來40歲，金在中表示心境多少有些不同。（圖／ SHOWOFFICE提供 ）

他在第2個任務則抽到了「化身醫生，治療BABIES（粉絲暱稱）的心靈」，他隨即披上白袍與聽診器，化身為醫生，為粉絲進行「診斷」。

金在中先是對著鏡頭展開即興演出，一本正經地宣布對方罹患的是「無法治癒的相思病」，笑稱：「你得了不治之症，沉迷於一個男人，不要再來這個醫院」，接著還對著鏡頭比出愛心、表示唯一的解藥就是「他的愛的治療」。接著又點名一位粉絲，將聽診器放在對方額頭，煞有其事地說：「你的病情很嚴重，我明明就沒有說話，怎麼會一直在你的腦袋裡聽到我的聲音？這很難治療！」最後還加碼一名「病人」，幽默表示：「你失去視力了，你是一個只看得到我的女人，為什麼只能看見我呢？」撩粉情話連連，逗得粉絲哄堂大笑，連翻譯都忍不住笑場。

金在中迎來40歲，外型仍相當凍齡。（圖／ SHOWOFFICE提供 ）

此外，談到今年迎來40歲，金在中表示心境多少有些不同，「一直以來都和大家玩得很開心，但現在變成4字頭了，總覺得是不是應該要成熟一點。」坦言其實有些害怕「成熟」這件事，雖然在人生各自的位置上需要成長與負責，但希望與粉絲見面的時候，大家都可以暫時放下成熟的樣子，像朋友一樣自在相處。最後向粉絲承諾，很快會再回來與大家見面，「你們都知道我會馬上回來吧。我會盡全力遵守約定而努力，請大家等我」。

