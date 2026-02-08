金在中化身醫生零距離替粉絲「聽診」 全程撒糖宣告粉絲患重病

韓星金在中8日在台北國際會議中心熱力開唱，展現搖滾歌喉。（鄧博仁攝）

韓星金在中8日在台北國際會議中心舉行粉絲巡迴演唱會，除了帶來樂隊展現搖滾唱功之外，他還瘋狂放送福利，其中1個橋段是由他玩夾娃娃機抽選福利，結果夾中「角色扮演」，穿上醫師袍化身帥氣醫生，直接零距離替粉絲看診。

現場有兩位幸運的粉絲，走到台前接受金在中的診斷，他把聽診器放在第1位粉絲的額頭上，製造浪漫氛圍向對方說：「你的病情十分嚴重！為什麼我沒說話，卻能聽到你腦中傳出我的聲音？」聽診診斷第2位粉絲的症狀，是對方眼睛什麼都看不到，只看得見他，笑說：「我不在的時候也請注意周遭安全。」全程撒糖又搞笑。

金在中透過夾娃娃機的方式抽選粉絲互動環節。（鄧博仁攝）

其他的福利活動還有金在中拿起棒棒糖、戴上髮箍裝可愛，走下台一邊送糖果給粉絲一邊開放大家拍照，有趣的是，他自己也吃了1顆，苦笑說：「本來以為是巧克力，結果是麥芽糖！我的牙齒差點碎掉。」

金在中之前就曾在台北國際會議中心舉辦過表演，這次再來，他在綵排時還特別走到觀眾席最上排，體驗上排看下舞台的視角，他表示：「這個場地很斜，最上排的粉絲們我很擔心你們，剛剛綵排的時候我有上去最上面，想知道你們看著我的視角，結果比我想像中還遠，所以我等等會走近你們的。」對粉絲們萬分寵愛。

