金在中女團SAY MY NAME首訪台 門票150元週五開搶！

金在中旗下女團SAY MY NAME將首度來台。（圖／iNKODE提供）

由韓國文化產業振興院 (KOCCA) 和韓國文化體育觀光部 (MCST) 主辦的《KOREA SPOTLIGHT》韓流拼盤演唱會，2026首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。今（21日）公布首波表演卡司，邀請金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及 WAVY 旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena 等，多組豪華卡司。門票2026年1月23日 (五) 中午12點正式售票。

廣告 廣告

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成。在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山 Legacy、高雄 Live Warehouse 大庫等地演出，與台灣情感淵源極深。

出道五年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為知名廠牌 WAVY 旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與 wave to earth、Colde 等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。

NELL曾在台發行過專輯。（圖／Space Bohemian 提供）

女團SAY MY NAME為金在中和 iNKODE 製作人以「為沒有夢想的孩子帶來夢想的偶像」作為團隊核心理念，親自打造的全球新銳女子團體。由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得 Hanteo Music Awards 綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀 TOKYO GIRLS COLLECTION。首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

《KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI》拼盤演唱會票價分別為 1F 站位區 $150和 2F 座位區 (劃位) $150，第一階段售票日期為 2026年1月23日 (五) 中午 12 點啟售，本次活動採實名制，每位會員限購 2 張，相關規定以活動官網及現場公告為主。

創作型女歌手MILENA。（WAVY 提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爸媽的錢全花在電玩上 啃老兒「只打遊戲不工作」嫌父母零用錢太少起殺機

不只是「假男友」2／昔婚禮脫口「如果離婚」 蕾菈二婚湯宇3年告終

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑