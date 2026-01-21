金在中親打造女團要來了！「KOREA SPOTLIGHT」首登台 售票時間曝光

由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部（MCST）主辦的「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，將於2月26日首次在台灣舉行。21日公布首波表演卡司，不僅邀請到由韓星金在中親自打造的8人女團SAY MY NAME，還有樂團NELL及R&B實力派女歌手Milena等多組豪華陣容。

韓星金在中親自打造的8人女團SAY MY NAME即將來台。（圖／iNKODE 提供）

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成，在台灣擁有大批粉絲支持。他們不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北及高雄等地演出，與台灣情感淵源極深。NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成，在台灣擁有大批粉絲支持。（圖／Space Bohemian 提供）

出道5年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心，她為知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與 wave to earth、Colde 等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境。她除了歌手，還身兼小提琴演奏家、製作人等。2021年以單曲〈Night Train〉出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力堅強。

出道5年的Milena曾多次透露想要來台表演的決心。（圖／WAVY 提供）

女團SAY MY NAME為金在中親自打造，由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO共8位成員組成，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力。她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得Hanteo Music Awards綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀TOKYO GIRLS COLLECTION。這是她們首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。「KOREA SPOTLIGHT」將於23日中午12點正式開賣。

