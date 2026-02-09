金在中親餵糖果被拒！「化身醫生」走下台聽診

金在中40歲生日巡迴台北開派對。（圖／SHOWOFFIC提供）





韓國人氣歌手金在中（Kim Jae Joong）今（8）日帶著《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》登上台北國際會議中心（TICC）。今年迎來40歲的他，特別以巡迴演出的形式，與各地粉絲一同歡慶生日。此次演出以「派對」為主題，結合演唱與遊戲互動，與台北BABIES（官方粉絲名）在春節前提前相聚。

演出一開始，金在中從舞台中央帥氣登場，他身穿黑色背心搭配白襯衫，以一句「Taipei, are you ready? Ｍake some noise!」瞬間點燃全場氣氛，接連帶來〈Maze〉與〈Just Another Girl〉兩首歌曲。熟悉的搖滾音色與極具穿透力的嗓音，讓現場粉絲立刻沉浸於「GALAXY 1986」的音樂世界之中。完成開場舞台，金在中親切地向現場粉絲打招呼，表示今天是「J-Party」巡迴的第五場演出，雖然生日已經過了一段時間，但仍非常感謝大家特地來到現場。

廣告 廣告

金在中帶著《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》登上台北國際會議中心（TICC）。（圖／SHOWOFFIC提供）

金在中帶著《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》登上台北國際會議中心（TICC）。（圖／SHOWOFFIC提供）

他也提到，今天現場的情緒很高昂，從彩排開始，就一直感受到現場氛圍，笑說：「今天氣氛一直怪怪的，請問我是不是做錯了什麼？還是說其實我是做對了什麼？」現場粉絲立刻熱情回應「因為你來了」，金在中則甜蜜表示：「比起我來了，其實是你們來到這裡，才是讓我感到開心又感恩的事情。」他也表示，因為好奇大家的視角，所以彩排時有跑到觀眾席，距離比想像中的遠，並預告會努力近距離互動，讓大家感覺貼近，期待今晚能一起留下珍貴的回憶。

這次演出也特別設計「J－遊戲室」環節，金在中透過舞台上的夾娃娃機抽取任務，與粉絲一同完成各式互動挑戰。他笑說：「這個真的不容易成功，需要大家幫我加油。」首先抽到的任務是「化身情人節甜蜜男人，送給BABIES禮物」，他戴上可愛的髮箍等道具，拿著餐籃親自走入觀眾席，將棒棒糖送到粉絲手中，現場氣氛十分熱絡。金在中還一度把巧克力棒叼在嘴裡，對鏡頭瘋狂輸出女友視角，作勢要喂歌迷，沒想到卻沒有粉絲敢去接，金在中只好自己咬下，他笑說「我以為這是巧克力，沒想到裡面有像麥芽糖的東西，我以為我的牙要碎了。」同時也大讚現場粉絲秩序非常好，他都親自到大家面前，結果粉絲都乖乖待在位置上。

金在中金在中化身醫生、診斷粉絲「相思病」全場笑翻。（圖／SHOWOFFIC提供）

金在中金在中化身醫生、診斷粉絲「相思病」全場笑翻。（圖／SHOWOFFIC提供）

第二個任務則抽到了「化身醫生，治療BABIES心靈」，他隨即披上白袍與聽診器，化身為醫生，為粉絲進行診斷。金在中先是對著鏡頭展開即興演出，一本正經地宣布對方罹患的是「無法治癒的相思病」，笑稱「你得了不治之症，沉迷於一個男人，不要再來這個醫院」，接著還對著鏡頭比出愛心、表示唯一的解藥就是「他的愛的治療」。

接著又點名一位粉絲，將聽診器放在對方額頭，煞有其事地說，「你的病情很嚴重，我明明就沒有說話，怎麼會一直在你的腦袋裡聽到我的聲音？這很難治療！」最後還加碼一名「病人」，打趣的說：「你失去視力了，你是一個只看得到我的女人，為什麼只能看見我呢？」撩粉情話連連，逗得粉絲哄堂大笑，連翻譯都忍不住笑場。

現場也安排「中文QUIZ」環節，金在中挑戰閱讀中文並回答問題。第一題詢問「哪一句話不適合作為春節問候」，他從「心想事成」、「新年快樂」等選項中，迅速找出正確答案「我是完美的男人」，並笑說這個文字，有一個「美」字，感覺像是在稱讚自己，好像有點自戀。粉絲紛紛捧場回應，如果是金在中的話，在新年問候時說這句話，是完全沒有問題的，逗得他哈哈大笑。

金在中演唱多首經典歌曲。（圖／SHOWOFFIC提供）

金在中演唱多首經典歌曲。（圖／SHOWOFFIC提供）

回到音樂舞台後，金在中接連帶來〈Kiss B〉、〈One Kiss〉、〈All That Glitters〉與〈Dear J〉等歌曲，從強烈搖滾到抒情旋律，展現多層次的音樂魅力，讓全場觀眾沉浸其中，並在〈Hoper〉與〈Summer J〉帶動全場大合唱，現場氣氛隨著歌聲不斷升溫，粉絲齊聲合唱的畫面動人，演出氣氛高漲。

來到安可段落，他以〈我會守護你〉歌曲，向一路陪伴的粉絲傳遞心意，溫柔嗓音讓現場充滿感動氛圍，金在中更走入觀眾席近距離與粉絲互動，其中還有粉絲激動落淚，讓金在中不斷安慰地說：不要哭，不要哭，與粉絲之間累積而成的深厚情感展露無遺。

從舞台表演到近距離互動，展現了金在中出道多年仍持續進化的舞台魅力，最後，現場也送上蛋糕，全場粉絲合唱生日快樂歌，並排字應援：「我們的星星在中，永遠地閃耀吧」讓他感動不已。金在中也再次向台北BABIES表達感謝，坦言自己總是以生日作為與大家見面的理由，「每年都用生日當藉口來見大家，覺得這個理由很好，但同時也有點不好意思。」他表示，能在今年再次與粉絲相聚，並親自收到大家的祝福，讓他感到非常幸福。

談到今年迎來40歲，金在中笑說心境多少有些不同，「一直以來都和大家玩得很開心，但現在變成4字頭了，總覺得是不是應該要成熟一點。」他也坦言，其實有些害怕「成熟」這件事，雖然在人生各自的位置上需要成長與負責，但希望與粉絲見面的時候，大家都可以暫時放下成熟的樣子，像朋友一樣自在相處。「大家看起來都像小孩一樣，連男粉絲也很像弟弟們。」

金在中甜蜜告白承諾很快再相見。（圖／SHOWOFFIC提供）

金在中甜蜜告白承諾很快再相見。（圖／SHOWOFFIC提供）

他也特別感謝粉絲配合此次演出的Dress Code，看到大家用心準備讓他非常開心，還開玩笑表示：「路人看到大家的穿著，可能會以為這裡在辦什麼動物園遊行吧。」引發全場笑聲。最後，他向粉絲承諾，很快會再回來與大家見面「你們都知道我會馬上回來吧。我會盡全力遵守約定而努力，請大家等我。」隨後以〈致少年〉作為最終安可曲，在滿滿祝福與不捨的氣氛中，為這場《GALAXY 1986 in TAIPEI》劃下溫暖句點。更多活動後續消息請關注主辦單位SHOWOFFICE官方社群。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

●朴恩斌直播出事！棒球選手要求以「禹英禑方式說話」被狠嗆

