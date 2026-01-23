３金在手 李竺芯個唱引領瘋潮

李竺芯23日宣布將舉辦個人演唱會《痟水Siau Sui》。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲三項大獎加持，「台灣痟查某」李竺芯23日宣布將舉辦個人演唱會《痟水Siau Sui》，3月28日在Legay TERA登場，票券2月3日開賣。

李竺芯將帶著「自在覺醒」的「瘋」潮，邀請樂迷體驗一場打破聽歌想像的音樂盛宴。

憑藉首張全台語創作專輯《Sui 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」3個獎項，李竺芯表示，「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。

面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」