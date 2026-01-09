金城國中旁都更被嫌吵 實測合法

「金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」施工噪音引發家長擔憂，恐影響附近學校學生上課品質，金城國中邀環保局到校量測現場噪音狀況，測得最高僅61分貝，仍在法規容許範圍內。（于家麒攝）

金門縣首件「金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」自去年11月30日動土以來，工程噪音不僅讓周圍居民不堪其擾，甚至有家長擔心影響到附近校園學生的上課與教學品質；為讓家長放心託付，金城國中特別於7日邀請環保局到校量測，結果顯示校內噪音最高達61分貝，仍在法規容許範圍內。

「金門縣金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」更新基地面積約1294平方公尺，公有土地比例約占57.7％，計畫新建地上14層、地下2層住商混合大樓。除規畫住宅、商辦及商場，未來建築將取得綠建築及耐震標章，落實節能永續，進一步優化生活環境、提升防災能力，也可望帶動周邊商業發展與人口成長。

廣告 廣告

金城國中指出，自西南門里公所與周邊地區都更工程施工產生聲響以來，學校與家長會高度關注，並多次實地前往較靠近工地側的勵學樓逐層、逐班了解實際干擾情形。

為避免主觀判斷，校方7日下午邀請環保局到校量測，勵學樓空曠屋頂測得61分貝、4樓東側教室在門窗開啟狀態下為45分貝，顯示現場狀況仍在法規容許範圍內。校方將持續密切關注校園教與學的品質與權益，隨時調整應對作為，讓學生安心學習。

不過附近居民表示，環保局測量分貝的地點離工地仍遠，工程噪音自然不大，但住在旁邊每天聽到噪音，已嚴重影響生活品質；另有民眾說，有建設就會有破壞，期盼政府能找出兩全其美的方法，才能創造雙贏。

金城國中強調，校方一向重視教學品質與師生權益，只要是可能影響上課秩序與學習成效的因素，一定嚴肅以對、主動處理。