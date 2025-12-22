金城國中段考用不雅、性別歧視文字 翁師遭解聘、4年不得聘任

台北市 / 林彥廷 綜合報導

金門縣立金城國民中學9年級健康教育段考題目出現不雅用詞引發社會關注，校方今（22）日表示，教師評審委員會已於上個月決議解聘翁姓教師且4年不得聘任為教師。

今年5月金城國中段考題目在網路中流傳，出題老師於題目中嘲諷曹興誠爆出小三照的醜聞，還酸四叉貓是「低端網紅愛滋貓」，此外題目中還出現綠茶婊、渣男、打炮哥、女人救世劍、下面羊死了等不雅、涉及性別偏見的字眼，瞬間引發網路熱議。校方經教評會審議後決議，命題翁姓教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘6個月，靜待性別事件後續調查結果。

而校方今日說明，113學年度第2學期第2次定期評量，翁姓教師涉及接連使用不雅文字描述、帶有性別歧視題目，校方在考試後接獲校內老師反映及家長投訴，後續依規定進行校安通報。

校方指出，此案涉及師與生疑似校園性別事件，經通報後召開性別平等教育委員會，啟動調查程序，並委由外聘專業人員組成調查小組。調查小組審酌，翁姓教師所命試題的呈現方式不當，違反性別平等教育法第20條，認定翁姓教師對學生構成性騷擾，依教師法第15條第1項，建議解聘翁姓教師，並處以4年內不得聘任為教師，同時應定期接受相關性平課程等義務。

校方提到，教師評審委員會於11月16日召開，與會委員考量，翁姓教師於定期評量涉及接連使用不雅或時下網路流行通俗文字的題目，考量學生身心與受教權等影響程度，以及應受責難程度等事由，為保障學生受教權與保護學生身心發展，經出席委員過半數同意，決議解聘翁姓教師且4年不得聘任為教師。

校方強調，未來將全面強化命題與審題流程，並加強教師專業倫理與性別平等教育等內部培訓，杜絕再次發生類似案件，以建立友善、尊重及安全的學習環境。

