金城日照首座旗艦示範點 林金結：將醫療運動養生深度融合

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

金光明寺近日舉辦寒冬送暖音樂饗宴，這份風雨無阻的愛已邁入12年，讓人深深感動。現場不只提供物資，更用世界級的音樂款待1200戶家庭，照顧生活也富足心靈。新北市議員林金結表示，最讓他開心的是遇見這群可愛的佛光童子軍，孩子們純真的笑容與滿滿的活力，象徵著善念的向下扎根與傳承，讓他充滿力量要繼續為下一代打造更美好的環境。這份心意是希望讓每一位鄉親，都能感受到如家人般的愛與溫暖。

林金結指出，新北市目前65歲以上的朋友已經超過80萬人，這不只是一個數字，更是80萬份對尊嚴老去的期待。他強調，要讓安老成為一件優雅、有尊嚴且充滿科技溫度的幸福事，讓每一位長者都能在熟悉的環境裡，活得久、也活得好，希望讓每一位鄉親都能感受到如家人般的愛與溫暖。

林金結表示，土城新開幕的金城日照，不僅是新北市第126家日照中心，更是首座旗艦型的示範據點。它打破了傳統日照中心只是看顧的印象，而是將醫療、運動與養生深度融合，變成一個充滿活力與科技感的複合式空間。長輩在這裡不只是接受照顧，還能透過跨專業團隊設計的科技復能課程，像玩遊戲一樣鍛鍊身體機能。

林金結承諾會繼續為這座城市的高齡友善努力。透過整合社會資源與科技照護，致力於讓長者在熟悉的鄰里中尊嚴安老，確保長輩感受到如家人般的愛與溫暖，讓每一份對尊嚴老去的期待都能落實，共同打造更美好的高齡友善環境。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

