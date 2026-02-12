金城武密會內幕曝！東京包場密談6小時 他驚喊：像電影場景

記者林汝珊／台北報導

金城武出演《風林火山》。（圖／Hami Video提供）

由麥浚龍執導、影迷苦等多年的犯罪史詩港片《風林火山》氣勢橫掃本屆香港金像獎，入圍最佳電影、最佳導演等12項獎項；而舒淇首度執導的長片作品《女孩》也表現亮眼，入圍最佳導演、最佳編劇與新晉導演3項大獎，初試啼聲便備受肯定，兩部香港金像獎級強片都將於Hami Video獨家首播。

《風林火山》導演麥浚龍近乎偏執的誠意也貫穿在的每一個畫面和聲音之中，他之前分享邀請金城武出演的傳奇過程，當年為了展現誠意，親自前往東京與金城武會面，隱密的餐廳裡只有兩人，對方更表示當天不會有其他人出現，麥浚龍震撼直呼：「進去（餐廳）之後已經充滿電影感了！」除了影帝后的搏命演出，更有已故音樂大師坂本龍一親自操刀規劃的孤寂旋律，導演麥浚龍表示：「就在他房間裡開始聽他演奏，只有我們兩個人，足足聽他演奏和談論方向有6個小時，那個經驗對我來說是夢寐以求的，也很魔幻！」

舒淇演而優則導電影《女孩》。（圖／Hami Video提供）

電影《女孩》同樣將在Hami Video獨家首播，演而優則導的舒淇以細膩而直視人心的視角，描繪女性成長與情感選擇，她身為名導侯孝賢的子弟兵，將多年累積的表演經驗轉化為導演視角，讓角色在鏡頭中自然呼吸，也讓《女孩》成為今年香港金像獎最受矚目的新導演作品之一，一口氣入圍編劇和導演相關的三項大獎。

