金城武樹生病了「下面一大包」還變樹妖姥姥 樹醫揭原因：太營養
生活中心／綜合報導
台東池上最具代表性的地標「金城武樹」近日傳出健康亮紅燈！專家受邀前往診斷後發現，這棵被譽為「全國最知名的樹」生長速度超乎預期，不僅枝幹受損，根系更因向水田延伸吸收肥料，其密集程度「像《倩女幽魂》裡的樹妖姥姥，導致樹冠嚴重偏向一側，重心失衡恐有傾倒風險。
金城武樹曾在 2014 年麥德姆颱風侵襲時倒伏，當時由日本樹木醫師山下得男及台灣大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷領軍急救，使其起死回生。10 年後，兩人再次回到池上，與台、日十多名專家共同為樹體進行健檢。
專家檢視後指出，金城武樹地面根系鼓鼓的是因隆起且部分已潰爛，代表目前的生長空間不足；另外，樹幹過去因防颱鋼索固定，留下勒痕與不規則斷裂處，未來務必加強修補，避免病菌趁虛而入。
然而最讓專家意外的是，金城武樹在這十年間的生長速度「遠超預期」。仔細比對後發現，樹木向水田方向特別茂盛，明顯呈現一邊倒的生長型態。經實地檢查，專家赫然發現水田邊冒出的粗壯根系竟是金城武樹延伸而來，形容其密集程度「像《倩女幽魂》裡的樹妖姥姥」。
原來金城武樹的樹根伸入水田後「誤吸」農田肥料，導致該側旺盛生長，重心逐漸偏移，才會在遇上強風吹拂時特別危險。池上鄉長林建宏甚至打趣地向農民說：「你們肥料下太好，把樹都養胖了。」農民也坦言，完全不知道樹根已入侵田內。
為避免金城武樹再度面臨倒伏危機，專家建議劃定樹冠滴水線範圍，將該區納入保育區，避免農耕干擾並讓樹根獲得更安全的生長空間。鄉公所已初步獲得農民同意，後續將待專家進一步劃定界線。
