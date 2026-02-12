金城武、劉青雲、梁家輝神級合體！《風林火山》入圍12項金獎過年必看

《風林火山》由金城武飾演企圖讓家族企業擺脫毒販名號的李霧童。（圖／Hami Video提供）

今年農曆新年一定要「金光閃閃」！Hami Video在過年連假獨家首播兩部香港金像獎級強片：由麥浚龍執導、影迷苦等多年的犯罪史詩港片《風林火山》氣勢橫掃本屆香港金像獎，入圍最佳電影、最佳導演等12項獎項；而舒淇首度執導的長片作品《女孩》也表現亮眼，入圍最佳導演、最佳編劇與新晉導演3項大獎，初試啼聲便備受肯定，9天連假窩在家裡追好片正是最佳時機！

電影《風林火山》以極具風格化的影像語言，描繪一個冰冷疏離卻又暗潮洶湧的毒品犯罪世界，超華麗卡司金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、杜德偉、高圓圓、任賢齊、鮑起靜成為最大話題。

《風林火山》導演麥浚龍近乎偏執的誠意也貫穿在的每一個畫面和聲音之中，他之前分享邀請金城武出演的傳奇過程，當年為了展現誠意，親自前往東京與金城武會面，隱密的餐廳裡只有兩人，對方更表示當天不會有其他人出現，麥浚龍震撼直呼：「進去（餐廳）之後已經充滿電影感了！」

《女孩》由舒淇執導，獲得許多獎項入圍肯定。（圖／Hami Video提供）

除了影帝后的搏命演出，更有已故音樂大師坂本龍一親自操刀規劃的孤寂旋律，導演麥浚龍表示：「就在他房間裡開始聽他演奏，只有我們兩個人，足足聽他演奏和談論方向有6個小時，那個經驗對我來說是夢寐以求的，也很魔幻！」

而電影《女孩》同樣將在Hami Video獨家首播，演而優則導的舒淇以細膩而直視人心的視角，描繪女性成長與情感選擇，她身為名導侯孝賢的子弟兵，將多年累積的表演經驗轉化為導演視角，讓角色在鏡頭中自然呼吸，也讓《女孩》成為今年香港金像獎最受矚目的新導演作品之一，一口氣入圍編劇和導演相關的三項大獎。

賣座動畫新作《名偵探柯南 獨眼的殘像》向來是觀眾的最愛。（圖／Hami Video提供）

香港金像獎級話題之作《風林火山》與《女孩》皆將於13日在Hami Video獨家首播，同日上架的還有木村拓哉主演、描繪料理職人熱血追夢的《型男主廚三星夢：巴黎篇》，以及動作爽片《玩命中繼站》、全球話題女團影像盛宴《aespa: World Tour In Cinemas》，與結合驚悚與人性議題的黑色電影《家弒服務》。

《捍衛天使》基努李維飾演來到人間的天使加百列。（圖／Hami Video提供）

此外，充滿詩意與生命溫度的電影《春行》也確定於20日獨家登場；而賣座動畫新作《名偵探柯南 獨眼的殘像》與基努李維演出的《捍衛天使》目前皆已在 Hami Video 獨家首播上架。

