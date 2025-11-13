金士傑對宋祖兒改觀嚇一跳！「骨肉走上親搭祭壇」發抖心碎

金士傑在古裝劇《折腰》戲份不多，卻是推動全劇的重要關鍵角色。（八大提供）

劉宇寧、宋祖兒在年度話題古裝劇《折腰》藉由聯姻化解世仇，從原本敵對的關係由恨生愛。老戲骨金士傑飾演的焉州國君「喬圭」造成兩方家族焉州、巍國結仇，他與宋祖兒飾演的孫女「小喬」有著深刻祖孫情。金士傑表示，合作前對宋祖兒的印象是「外型時髦、帶著現代都會感的小女孩」，但實際對戲後卻完全改觀，對她演技張力與真實情感，直呼：「嚇一跳！」甚至私下與朋友聊起宋祖兒的表現時，仍難掩讚嘆，認為她把「小喬」詮釋得「真實、有味道」。

金士傑在《折腰》化身焉州家主，14年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。金士傑談及印象最深刻的一場戲，即是這場需要他援助時臨陣退縮，表現出的軟弱膽怯；劇中他牽起當時年僅3歲的孫女小喬的手，讓她擲茭決定國運。金士傑憶起讀劇本時便深受打動，「這個角色我很喜歡，題材不容易，但劇本寫得自然、不生硬。」

金士傑在古裝劇《折腰》戲份不多，卻是推動全劇的重要關鍵角色。（八大提供）

雖然劇中戲份不多，金士傑卻是推動全劇的重要關鍵角色。他笑說：「整個家族恩仇，都是因為我這個角色而起，表演上更要對得起這份重量。」他也提到劇中一場臨終戲，自己躺在床上氣若游絲，孫女「小喬」宋祖兒靠在床邊、眼神堅定，為了大局願意犧牲自己嫁給「魏劭」劉宇寧，以化解世仇。金士傑形容那一刻「就像親身骨肉走上自己搭建的祭壇」，內心發抖令人心碎。被問到如此濃烈的情感戲如何抽離角色，金士傑笑說，並不覺得辛苦，反而感到一種圓滿與激動，「能演出這樣真誠的情感，是件令人高興的事。」《折腰》19日晚間8點於八大戲劇台全台首播。

