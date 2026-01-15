金士懿教授攜手哈薩克頂尖學府 聚焦長程低碳物流與綠色金融新契機

記者李鴻典／綜合報導

在全球淨零轉型與供應鏈重組的關鍵時刻，長程低碳物流與綠色金融正成為串聯歐亞非市場的重要新引擎。國立台北大學商學院「科技與綠色金融研究中心」金士懿教授，近日率團前往中亞哈薩克，拜會該國頂尖學府——納扎爾巴耶夫大學（Nazarbayev University），就碳中和、長程低碳物流與跨境綠色金融等議題展開深度學術與產業交流，為台灣、中亞與非洲之間的永續合作開啟嶄新契機。

左起: 華鵬飛集團華源鴻國際物流執行長姚少軍、納扎爾巴耶夫大學科學與人文學院韋東明教授、台灣台北大學商學院科技暨綠色金融研究中心金士懿教授、索馬利蘭台商會陳渝甄會長。

金士懿教授此行前往哈薩克首都阿斯塔納，拜會納扎爾巴耶夫大學碳中和與永續發展相關研究單位，並由該校科學與人文學院（School of Sciences and Humanities）魏東明教授親自接待。韋東明教授專長於數學建模與金融計算，長期以量化方法分析金融風險與資本配置，並擁有美國密西根大學博士學位，其深厚的數理金融背景，與低碳物流所衍生的碳風險量化、綠色金融評價與跨境金融模型研究高度契合，成為本次交流的重要學術基礎。雙方並就全球淨零趨勢下，高碳排產業如何透過科技創新與金融工具完成轉型，以及中亞在歐亞物流節點中的戰略角色，進行廣泛而深入的交流。

隨行成員橫跨學界與產業界，展現高度跨域整合能量。包括非洲索馬利蘭台商會會長陳渝甄，以及華鵬飛集團旗下華源鴻國際物流執行長姚少軍，分別就非洲市場實務、長程物流營運與低碳運輸解決方案，提供第一線產業觀點。陳渝甄表示，非洲市場正同步面臨物流升級與減碳轉型需求，若能結合中亞樞紐與低碳長程運輸，將有助於非洲產品以更具永續競爭力的方式進入歐亞市場。交流內容不僅限於理論，更緊扣實際應用，凸顯此次訪問「學研 × 產業 × 金融」三方並進的核心精神。

金士懿教授指出，非洲、中亞與中國之間的長距離陸路運輸，長期被視為高碳排、高風險的物流型態，但隨著車輛科技、能源效率與管理系統的進步，長程低碳物流已逐漸具備可行性與金融價值。以華鵬飛集團為例，其在長程幹線物流中有效運用 Scania 高效能長程拖車頭，在妥善率穩定、燃油效率優化的條件下，成功實現長距離、低碳且高度可靠的運輸模式，為綠色物流提供具體且可複製的產業案例。

左起:台灣台北大學商學院科技暨綠色金融研究中心金士懿教授、納扎爾巴耶夫大學科學與人文學院韋東明教授。

金士懿教授進一步指出，當低碳運輸具備可量化、可驗證的減碳績效後，便能進一步與綠色金融機制接軌，包括綠色融資、永續連結貸款、碳資產評價與跨境金融商品設計等，形成「低碳科技—物流營運—金融創新」的完整價值鏈。這正是台北大學科技與綠色金融研究中心長期關注的研究核心。

納扎爾巴耶夫大學方面亦分享其在碳中和、能源轉型與永續治理方面的研究成果。雙方特別聚焦哈薩克在「中亞樞紐」角色下，如何透過低碳物流與綠色金融，連結非洲原物料產地、中亞轉運節點，以及經霍爾果斯陸地港口進入中國市場的龐大供應鏈體系。相關議題不僅牽動實體物流，更涉及跨境投資、基礎建設融資與區域金融穩定，具備高度戰略與政策意涵。交流過程中，也提及 HOY 汽車集團總裁許智仁長期推動高效能商用車輛與永續運輸解決方案，其將 Scania 引入亞洲長程物流市場的策略，被視為產業升級與低碳轉型的重要關鍵之一，為本次討論提供重要產業背景與高度視角。

金士懿教授強調，未來綠色金融的競爭不再只是資金成本，而是誰能率先整合科技、產業發展設計，為長程低碳物流建立可信賴的金融評價體系。非洲、中亞與中國之間的陸路經濟走廊，正是全球少數仍具高度成長潛力、同時亟需永續治理的新興市場，台灣在金融專業、制度設計與科技應用方面，具備不可忽視的角色。

此次台北大學與納扎爾巴耶夫大學的交流，被視為未來雙方在低碳金融研究、人才培育與跨境合作的重要起點。金士懿教授表示，期盼透過持續的學術合作與產業連結，為亞洲、非洲與中亞打造兼顧效率、永續與金融創新的新型物流與經濟模式，讓低碳不再只是成本，而是引領下一波成長的核心動能。

金士懿教授分享長程低碳物流與綠色金融發展。

