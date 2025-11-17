金士懿評論》日本地方創生教育正走向永續治理與 SDGs 架構

文／台北大學商學院金融科技暨綠色金融研究中心 研究員 金士懿

2025 年當代日本研究學會年度年會於東海大學社會科學院盛大舉行，由理事長成功大學政治系教授王宏仁主持。本次大會匯聚台灣、日本、印度、越南等多國專家學者70餘位，針對台、日本問題、海洋安全與印太局勢共同研討並發表論文，更顯本領域研究的國家戰略重要性，本次研討獲得許多單位支持，其中以海洋委員會主委管碧玲更具體肯定學會對台、日跨領域海洋研究多年貢獻。外交部林佳龍部長也以視訊對話，強調台灣推動的「總合外交」與「三鏈戰略」（安全鏈、經濟鏈、價值鏈）為深化台日合作提供重要架構。與會貴賓包括外交部次長葛葆萱、大陸委員會副主委沈有忠、海洋委員會海巡署艦隊分署長黃宣凱、日本台灣交流協會新聞文化部部長荒木直哉(Naoya Araki)等人，本屆年會議題涵蓋安全、外交、海洋、永續、科技、教育等多重面向。



中華民國外交部林佳龍部長視訊對話，主持人成功大學政治系教授王宏仁理事長，以及與會所有專家學者。（圖／資料照）

在「日本地方創生與高教改革」專章中，由國立東海大學政治學系教授張峻豪擔任主持。發表人為國立臺中教育大學高等教育經營管理碩士學位學程譚君怡助理教授，其論文〈日本高等教育培育新地方創生人才之課程改革：以一所地方國立大學為例〉，以日本地方型國立大學為研究核心，探討面對少子化、人口外移、區域產業轉型與地方治理需求時，日本高校如何調整課程設計、治理架構與地方協作模式。研究指出，近年日本在地方創生政策推動下，已逐步將永續發展（SDGs）、區域實踐與跨領域協作納入正式課程設計。



右起: 當代日本研究學會理事與中興大學日韓總和研究中心資深研究員金士懿博士、國立臺中教育大學高等教育經營管理碩士學位學程譚君怡助理教授。（圖／資料照）

評論由金士懿博士擔任。他同時為當代日本研究學會理事與中興大學日韓總和研究中心資深研究員，長期關注東北亞相關議題。金士懿博士表示，信州大學研究，清楚呈現日本地方創生人才培育已進入「教育 × AI × 永續治理 × SDGs × 區域政策」高度整合的階段，顯示大學在面對人口減少社會時，正逐漸成為地方治理與永續策略的制度性支柱。

金士懿博士認為，最值得台灣關注的不僅是課程形式的創新，而是其背後「企業深度參與」所帶出的結構性改變。他指出，信州大學將企業定位為課程的一環，而不是外圍協力者，使學生接觸到的是真實問題、真實限制與真實需求，這正是地方創生教育能否落地的關鍵。

金士懿博士在5月22日臺北大學的專題演說中也曾提到，台灣目前在推動USR與地方創生時，企業參與往往因協調合作、節奏不連續，而難以形成長期效益。相較之下，信州大學從課前共備、課中陪伴到課後回饋的多層次協作，使課程具備「漸進＋分眾」的完整結構，也確保學生能從基礎素養一路走向真實專案的應用與提案。他認為，這種制度化的產學協作平台，是台灣可以研究的方向，需要「大學、企業與地方」三方持續協作共同努力。



右起: 國立臺中教育大學高等教育經營管理碩士學位學程譚君怡助理教授、勤益科技大學通識教育中心鄭明政副教授、中興大學日韓總和研究中心資深研究員金士懿博士、東海大學政治學系主任張峻豪教授、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰、中華大學應用日語系吳明志助理教授、暨南大學國際文教與比較教育學系陳芳草博士後研究員、南台科技大學通識教育中心楊子震助理教授。（圖／資料照）

多位與會者在綜合討論中也指出，日本地方創生教育的永續化與跨領域化，正成為當前高等教育改革的主要方向。本場討論不僅回應本屆年會「永續」議題的交叉重點，也凸顯台、日雙方在高教改革、地方治理與永續政策等領域仍具高度合作潛力，未來可望透過更多政策與研究交流，共同推動區域發展的新典範。

