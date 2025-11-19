金士懿評論》COP30全球氣候新秩序-美缺席、歐洲推CBAM、中國掌綠能節奏

文／台北大學商學院金融科技暨綠色金融研究中心 研究員 金士懿

當雨林吶喊、海洋升溫，世界的氣候權力版圖正在被重新書寫

2025 年在巴西貝倫舉行的 COP30（Conference of the Parties 30，氣候變化框架公約第 30 屆締約方會議），讓全球第一次以如此清晰的方式看見氣候政治的權力位移。這座位於亞馬遜河口的城市，使世界直面「雨林與氣候」的根本連結；而這場會議本身，也暴露出全球氣候治理的新斷層。

金士懿評論》COP30揭示全球氣候新秩序——美國缺席、歐洲推CBAM、中國掌握綠能節奏，當林吶喊、海洋升溫，世界的氣候權力版圖正在被重新書寫。（圖／資料照）

會議主席、巴西外交官 André Corrêa do Lago 在開幕時明確表態：「亞馬遜不能永遠被視為脆弱，而應成為全球再生能源與氣候解方的一環。」這句話呈現了全球南方希望擺脫「被要求者」角色、爭取主動性的政治意圖。會場外，亞馬遜多個部族的原住民族在 Avenida Presidente Vargas 高舉「沒有森林，就沒有 1.5°C」的巨大標語，抗議森林砍伐與化石燃料利益。值得注意的是，今年 COP 註冊的化石燃料遊說者超過 1,600 人，創歷史新高；街頭呼喊保護雨林，會場卻被化石燃料代表包圍，這個強烈反差成為 COP30 最象徵性的現場畫面。

而最醒目的政治訊號，是美國的缺席。川普政府再次退出《巴黎協定》（Paris Agreement），並未派出任何高階官員。談判桌上留下一張空椅，象徵全球最大經濟體在氣候治理上的功能性退場。歐盟氣候事務專員 Woepke Hoekstra 在場邊接受訪問時說得毫不迴避：「如果美國不回到桌邊，1.5°C 的未來永遠不會完整。」雖然加州州長 Gavin Newsom 表示「華府的退場，不代表美國的退場」，但次國家行動者終究無法承擔全球協定所需的外交與金融重量。

美國退場所形成的真空，讓中國在 COP30 成為另一個焦點。無論太陽能、鋰電池、風機主體，或海上綠氫裝置，產業展示區的主導者都是中國供應鏈。歐盟能源署（ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators）前署長 Christian Zinglersen 更在會後公開指出：「歐洲已無法決定潔淨能源製造的節奏。」這句具名評論比任何匿名引述更能說明現實：只要中國調整產能或價格，全球低碳產業鏈就會立即被牽動。

根據國際能源署 IEA（International Energy Agency）最新資料，全球太陽能模組 82% 生產於中國，矽片與電池片市占率超過 95%，鋰電池製造能力達 76%，全球前五大風機製造商中，中國企業占兩席。這些數字揭示一個明確現象：全球氣候治理的主導權，正在從外交桌轉向製造能力。誰能生產、誰能降成本、誰能最快交付，誰就擁有氣候轉型的節奏權。

另一個關鍵力量來自歐盟。CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism，碳邊境調整機制）已進入過渡期，將於 2026 年開始實收、2027 年全面課徵。其邏輯並不複雜：若出口國沒有等值碳成本，歐盟就會替其定價。以目前 EU ETS（European Union Emissions Trading System，歐盟碳排交易制度）約 70 至 90 歐元／噸的價格換算，台灣鋼品出口恐面臨每噸 50 至 120 美元的額外成本。印度、印尼等國已將 CBAM 形容為「綠色保護主義」，川普政府則明確反對，預告跨大西洋綠色貿易體系的長期摩擦。

然而，COP30 最深的變化，不在陸地，而在海洋。海洋吸收全球九成增溫熱量、每年吸收四分之一以上的人為碳排；離岸風電、海上綠氫、藍碳與海洋監測都具有跨國性，且不涉及主權敏感。多國代表在場邊反覆強調：陸地上的減碳談判越來越難，而海洋將成為下一階段的合作平台。根據國際再生能源總署 IRENA（International Renewable Energy Agency）估計，海上綠氫在 2030 年前可能吸引 2,000 至 3,000 億美元投資；藍碳市場可能成長至 400 至 500 億美元；海洋 AI（Artificial Intelligence）監測與無人系統的年度公共投資則可能增加至 300 至 500 億美元。

聯合國最新報告同時指出，2035 年全球減排差距仍高達 36 至 49 個百分點，現行 NDC（Nationally Determined Contributions，國家自主貢獻）遠不足以達標。要填補差距，「從杜拜到貝倫」的氣候金融路線圖提出全球每年需投入至少 1.3 兆美元，而開發中國家的氣候適應缺口仍高達 3,000 至 3,600 億美元。這意味著：誰能提供低碳設備、誰能降低資本成本、誰能擴大氣候金融，誰就能主導下一階段的能源轉型。

在這場權力重排中，台灣不能自外於趨勢。COP30 的訊號非常明確：2027 年 CBAM 後，台灣外銷競爭將由「碳排密度」決定，而非傳統價格優勢。若目前每噸 3 至 10 美元的碳費不調升，台灣在制度上毫無扣抵能力，出口將被歐盟重新定價；供應鏈也會因碳足跡要求被重新分層。

台灣不能只談再生能源，而必須切入下一輪供應鏈。儲能設備、能源管理系統、海洋監測與藍碳技術、氫能與電力轉換模組，都是能直接對接已開發國家能源轉型需求的領域。同時，台灣也必須提升氣候金融融資彈性，使企業能以「低碳資產」進入國際金融市場；並強化海洋、科技與藍碳的氣候外交，使台灣成為區域能源轉型的「技術節點」。

世界正在以排碳強度重新排序。如果台灣不主動踏入新能源、氣候金融與海洋合作框架，國際就會用價格替我們排序。

