金士懿評論》COP30全球氣候新秩序-美缺席、歐洲推CBAM、中國掌綠能節奏
文／台北大學商學院金融科技暨綠色金融研究中心 研究員 金士懿
當雨林吶喊、海洋升溫，世界的氣候權力版圖正在被重新書寫
2025 年在巴西貝倫舉行的 COP30（Conference of the Parties 30，氣候變化框架公約第 30 屆締約方會議），讓全球第一次以如此清晰的方式看見氣候政治的權力位移。這座位於亞馬遜河口的城市，使世界直面「雨林與氣候」的根本連結；而這場會議本身，也暴露出全球氣候治理的新斷層。
會議主席、巴西外交官 André Corrêa do Lago 在開幕時明確表態：「亞馬遜不能永遠被視為脆弱，而應成為全球再生能源與氣候解方的一環。」這句話呈現了全球南方希望擺脫「被要求者」角色、爭取主動性的政治意圖。會場外，亞馬遜多個部族的原住民族在 Avenida Presidente Vargas 高舉「沒有森林，就沒有 1.5°C」的巨大標語，抗議森林砍伐與化石燃料利益。值得注意的是，今年 COP 註冊的化石燃料遊說者超過 1,600 人，創歷史新高；街頭呼喊保護雨林，會場卻被化石燃料代表包圍，這個強烈反差成為 COP30 最象徵性的現場畫面。
而最醒目的政治訊號，是美國的缺席。川普政府再次退出《巴黎協定》（Paris Agreement），並未派出任何高階官員。談判桌上留下一張空椅，象徵全球最大經濟體在氣候治理上的功能性退場。歐盟氣候事務專員 Woepke Hoekstra 在場邊接受訪問時說得毫不迴避：「如果美國不回到桌邊，1.5°C 的未來永遠不會完整。」雖然加州州長 Gavin Newsom 表示「華府的退場，不代表美國的退場」，但次國家行動者終究無法承擔全球協定所需的外交與金融重量。
美國退場所形成的真空，讓中國在 COP30 成為另一個焦點。無論太陽能、鋰電池、風機主體，或海上綠氫裝置，產業展示區的主導者都是中國供應鏈。歐盟能源署（ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators）前署長 Christian Zinglersen 更在會後公開指出：「歐洲已無法決定潔淨能源製造的節奏。」這句具名評論比任何匿名引述更能說明現實：只要中國調整產能或價格，全球低碳產業鏈就會立即被牽動。
根據國際能源署 IEA（International Energy Agency）最新資料，全球太陽能模組 82% 生產於中國，矽片與電池片市占率超過 95%，鋰電池製造能力達 76%，全球前五大風機製造商中，中國企業占兩席。這些數字揭示一個明確現象：全球氣候治理的主導權，正在從外交桌轉向製造能力。誰能生產、誰能降成本、誰能最快交付，誰就擁有氣候轉型的節奏權。
另一個關鍵力量來自歐盟。CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism，碳邊境調整機制）已進入過渡期，將於 2026 年開始實收、2027 年全面課徵。其邏輯並不複雜：若出口國沒有等值碳成本，歐盟就會替其定價。以目前 EU ETS（European Union Emissions Trading System，歐盟碳排交易制度）約 70 至 90 歐元／噸的價格換算，台灣鋼品出口恐面臨每噸 50 至 120 美元的額外成本。印度、印尼等國已將 CBAM 形容為「綠色保護主義」，川普政府則明確反對，預告跨大西洋綠色貿易體系的長期摩擦。
然而，COP30 最深的變化，不在陸地，而在海洋。海洋吸收全球九成增溫熱量、每年吸收四分之一以上的人為碳排；離岸風電、海上綠氫、藍碳與海洋監測都具有跨國性，且不涉及主權敏感。多國代表在場邊反覆強調：陸地上的減碳談判越來越難，而海洋將成為下一階段的合作平台。根據國際再生能源總署 IRENA（International Renewable Energy Agency）估計，海上綠氫在 2030 年前可能吸引 2,000 至 3,000 億美元投資；藍碳市場可能成長至 400 至 500 億美元；海洋 AI（Artificial Intelligence）監測與無人系統的年度公共投資則可能增加至 300 至 500 億美元。
聯合國最新報告同時指出，2035 年全球減排差距仍高達 36 至 49 個百分點，現行 NDC（Nationally Determined Contributions，國家自主貢獻）遠不足以達標。要填補差距，「從杜拜到貝倫」的氣候金融路線圖提出全球每年需投入至少 1.3 兆美元，而開發中國家的氣候適應缺口仍高達 3,000 至 3,600 億美元。這意味著：誰能提供低碳設備、誰能降低資本成本、誰能擴大氣候金融，誰就能主導下一階段的能源轉型。
在這場權力重排中，台灣不能自外於趨勢。COP30 的訊號非常明確：2027 年 CBAM 後，台灣外銷競爭將由「碳排密度」決定，而非傳統價格優勢。若目前每噸 3 至 10 美元的碳費不調升，台灣在制度上毫無扣抵能力，出口將被歐盟重新定價；供應鏈也會因碳足跡要求被重新分層。
台灣不能只談再生能源，而必須切入下一輪供應鏈。儲能設備、能源管理系統、海洋監測與藍碳技術、氫能與電力轉換模組，都是能直接對接已開發國家能源轉型需求的領域。同時，台灣也必須提升氣候金融融資彈性，使企業能以「低碳資產」進入國際金融市場；並強化海洋、科技與藍碳的氣候外交，使台灣成為區域能源轉型的「技術節點」。
世界正在以排碳強度重新排序。如果台灣不主動踏入新能源、氣候金融與海洋合作框架，國際就會用價格替我們排序。
更多三立新聞網報導
金士懿評論》日本地方創生教育正走向永續治理與 SDGs 架構
韋安觀點》鄭麗文「秋祭慰靈」關鍵三面向：她錯了嗎？
洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻
張尤金觀點》什麼是「道奇精神」？ 從道奇球場的熱狗說起
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 54 分鐘前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
還沒冷完！一圖看2段式天氣變化「最凍時間曝光」 降雨熱區出爐
天氣開始轉涼，台北也開始下雨了，天氣發展情形持續受到關注。對此，氣象專家賈新興今（18）日分析未來天氣將有二段式變化，月底前還有兩次降溫的機會，並公布降雨熱區，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 4 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 16 小時前
要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強
即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（17）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；且從下半天開始，迎風面地區如基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等地，雲量或雨勢都會逐漸增多。溫度方面，同樣從今午之後就會開始下滑，尤其北部、宜蘭等地，明（18）日整天恐都低於20度。葉致均也指，大約週三（19日）清晨至週四清晨，將是這波冷空氣最強的時間點。他說明，等到週三、週四左右，中部以北、宜蘭地區，低溫甚至可能進一步降至15至17度，其他地區也恐剩18、19度，與前面幾日相比明顯轉涼。連中南部地區，屆時高溫可能也會掉到22至25度，與這幾天接近30度落差不小。直到週五之後，葉致均表示，雖然有些冷空氣仍會南下填補，但溫度依舊會開始回升；週六回溫則更為明顯。至於雨量方面，葉致均則說，今早東北季風尚未完全南下，雲系仍集中長江出口海一帶，所以台灣雲量暫時較少；但之後開始逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多，其餘地方則仍維持晴朗天氣。另，從今日下半天開始，基隆北海岸、大台北山區，降雨就會開始明顯增加，民眾需特別留意。並也因如此，今晚以後天氣也會明顯轉涼，同樣必須注意。氣象署預報員葉致均表示，東北季風將逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多。（圖／民視新聞）所以接下來兩天，葉致均表示，北台灣地區民眾，一定要記得攜帶雨具備用；不過週三之後，整體水氣會出現減少趨勢，可能剩北部、東部地區仍可能有些降雨。但總而言之，與接下來兩天相比，之後的下雨量會逐漸緩和。由於東北季風及雲區迅速南進，今天的天氣變化最為顯著，上半天全島仍偏高溫；葉致均指，北部、宜蘭可上看26至28度；中南部及花東甚至可能接近30度。但隨著鋒面南推，各地下半天氣溫皆會陸續下滑，且迎風面地區更為有感。原文出處：快新聞／要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強 更多民視新聞報導出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行民視影音 ・ 1 天前
雨來了！下班快回家 「4縣市」發布大雨特報
受東北季風影響，今（17）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區局部地區有大雨發生的機率。中央氣象署針對「台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣」發布大雨特報，提醒民眾，山區須注意坍方、落石及溪水暴漲等風險。4縣市發台視新聞網 ・ 1 天前
月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
即時中心／黃于庭、李美妍報導高雄市燕巢區景點「月世界」，因獨特的自然景觀受到許多觀光客喜愛。不過，近日卻傳出遭不肖業者濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量甚至達數十噸，空氣瀰漫濃濃惡臭。高雄市環保局今（17）日前往稽查，並「破袋」追出垃圾源頭，重申嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，該選區的民進黨立委邱議瑩也重話，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。針對月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局接獲檢舉立即派員稽查，並於現場可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。因此，該局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）對此，邱議瑩痛斥，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也循線追緝犯嫌；她也點名國民黨柯志恩立委等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。邱議瑩指出，她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，「我支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰」。不僅如此，邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入，「我會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。原文出處：快新聞／月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產 更多民視新聞報導酸爆！美駐日大使嗆中國「沒訓練好的狗」 謝長廷駁斥：冒犯了狗NBA賭博風暴擴大 湖人隊多名職員被要求交出手機與通聯記錄鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」民視影音 ・ 1 天前
越晚越冷! 明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到
生活中心／綜合報導入秋後，最強一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區週二整天有雨，入夜後越晚越冷；周三儘管水氣慢慢減少，但清晨（19日）苗栗以北低溫下探12度，要到周末才會回溫。不過下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降。雨這麼大，馬路中央還躺著好幾顆巨石，得靠怪手又鑽又敲，才有辦法鑽開一些，這些大石頭連夜滾下來，讓山壁直接禿一塊，新北市雙溪102線道22.5公里處，週二上午7點多，警方獲報，有7至8顆完整大石，加上碎石已經完全阻塞交通；就連人要經過都有困難，而且還很危險，從空拍畫面看更驚人，落石剛好就在轉彎處，好險這路段晚上人車較少，一早就有民眾通報。新北市雙溪區長劉盈良：「大概有20-30噸的落石，掉落在路面上，公所今天（18日）在獲報後，立即就請廠商進場進行搶通，（預計）今天晚上前，可以進行單線道的搶通。」新北市雙溪102線道22.5K，大量落石滑落（圖／民視新聞）雙向封閉解封前，用路人可以改走北37線侯牡公路，或搭火車往返瑞芳、雙溪，受到雨勢影響的，還有宜蘭蘇澳，不少民眾上班上課時間都遇到大雨干擾，因為東北季風影響，帶著水氣一路南下，北部、東北部迎風面降雨持續，還有局部大雨發生，在台灣上空雲量、水氣都偏多。氣象署預報員黃恩鴻：「週三以及週四的清晨，是預估最低溫出現的時候，也就是今天（週二）晚上，到明天（週三）清晨，溫度是在逐漸下降。」東北季風影響，週三最冷、周末漸回溫（圖／民視新聞）週二白天平地低溫，逐漸降溫有感，北台灣整天濕濕冷冷，剩下15-16度；中南部、花東地區，預估週二晚上開始，溫度更有機會下探12度！週三清晨，中部以北、宜蘭，普遍低溫；中南部、花東，則要留意早晚溫差大，離島地區，馬祖只剩13度左右，局部沿海、空曠地區、山區，溫度會再更低，要等到週五到周末才會好一些，中南部陽光露臉，但下一波東北季風，下週一馬上來接棒，民眾的冬衣後被趁著週末天氣回溫，可得好好準備一番，因為冬天真的來了。原文出處：越晚越冷！明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到 更多民視新聞報導冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了東北季風急凍北台！低溫下探15度 山區24小時雨量飆豪雨等級豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通民視影音 ・ 17 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 18 小時前
冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了
生活中心／曾郁雅報導東北季風帶來綿綿陰雨，北部搶先降溫！中央氣象署提醒北部、宜蘭地區溫度會持續下滑，直到今（18日）整個北台灣將會大降溫到16～19度，氣象粉專曬出一圖分析接下來溫度震盪，點出「這時間點」冷空氣南下的有感降溫才會再度攀升，自此之前出門都要把外套穿好穿滿。民視 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 3 小時前