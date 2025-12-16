金士懿：百貨借鏡歐美日永續吸客

國立臺北大學教授金士懿，以「ESG永續百貨新趨勢：綠色商品與低碳體驗的歐美日觀察」進行專題演講。（趙雙傑攝）

國立臺北大學商學院金融科技暨綠色金融研究中心研究員助理教授金士懿博士，以「ESG永續百貨新趨勢：綠色商品與低碳體驗的歐美日觀察」為主題進行演講；並透過國際實例，反思台灣百貨公司永續行為，應從能源治理優先處理，讓永續更透明、易理解。

金士懿指出，日本百貨的實踐模式最值得台灣借鏡。以三越伊勢丹為例，透過AI系統精準控制空調，不僅穩定館內環境，還能有效降低能耗；更重要的是，將「修補服務」制度化，從包款、鞋履到服飾皆提供專業維修，延長商品壽命，並提升顧客回訪率。

歐洲方面，金士懿分享，瑞士最大零售集團Migros已成為標竿案例。其全面導入再生能源，營運據點100％使用綠電，冷凍空調系統則改採自然冷媒與熱回收技術，大幅降低碳排放；美國百貨Macy’s則走出不同路徑，將永續視為「吸客工具」而非環保宣示；透過永續市集與互動活動，將ESG轉化為實際消費力。

回到台灣現況，金士懿直言，百貨業仍面臨3大瓶頸，包含「能耗結構偏高」、「逆物流系統尚未成熟」及「永續商品標示缺乏一致性」，導致消費者難以辨識。他強調，未來轉型應從能源治理優先下手，建立清楚的永續商品標示與分級制度，並將循環經濟延伸至修補、回收與後端管理，盼台灣百貨能夠打造更具國際視野的零售模式。（陳瑀倫）