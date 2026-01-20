金士頓登全美第28大私人公司 技術硬體與設備類居冠

（中央社記者張建中新竹20日電）富比士（Forbes）2025年美國最大私人公司排行榜出爐，記憶體模組廠金士頓（Kingston）登第28名，並是技術硬體與設備類別第1名。

金士頓表示，多年來深耕記憶體與儲存產業，連續20多年居全球動態隨機存取記憶體（DRAM）模組市占冠軍，8度登上全球通路固態硬碟（SSD）龍頭寶座。

金士頓指出，1987年創立以來，始終堅守對品質、可靠效能及客戶服務的品牌承諾，是金士頓得以在快速變遷的科技產業中穩健成長的關鍵。

展望未來，金士頓表示，將持續拓展產品布局、深化全球合作夥伴關係，並在效能與可靠性不斷提升，建立穩健的競爭優勢。（編輯：張均懋）1150120