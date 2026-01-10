金大鈞觀點》以軍人加薪為由不審預算 藍白把國軍推向政治前線

藍白立委多次在立法院程序委員會聯手擋下國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算案遭國民黨、民眾黨聯手封殺，已經清楚揭示一個事實：這不是政策歧見，而是一場刻意製造治理失能的政治操作。當在野黨明知總預算是政府運作的生命線，卻仍以程序杯葛、政治勒索作為談判手段，這樣的行為，已經不屬於民主制衡，而是對國家正常運作的蓄意破壞。

藍白陣營最常掛在嘴邊的說法，是「立法院已通過軍人加薪」。但任何稍具制度常識的人都知道，加薪不是貼標語、舉手表決就能完成的事情。軍人待遇屬於長期、經常性支出，依法必須納入整體人事結構、財政負擔與預算年度規劃，並與行政部門進行完整評估與協調。結果藍白做了什麼？

一、沒有依法徵詢行政部門意見

二、沒有提出任何穩定、可持續的財源

三、沒有承擔未來年度的財政風險

卻反過來把「不加薪」的政治責任推給行政院。這不是挺軍人，而是把軍人的權益當成政治人質。

更嚴重的是，藍白已經徹底混淆、甚至刻意踐踏憲政分際。立法院的權力，是審查、監督、刪減、附帶決議，而不是自行決定行政政策、指揮政府如何花錢。當在野黨一邊封殺總預算，一邊要求行政部門必須照其政治口號執行，這已經不是監督，而是企圖以立法權取代行政權。

這樣的國會多數，對任何民主國家而言，都是高度危險的存在

藍白最諷刺的地方，在於他們一再誑稱「我們有60%民意」，卻始終不敢承擔民主政治中最基本的責任：讓民意接受檢驗。如果真有壓倒性多數支持，倒閣、重選國會，本該是展現政治自信的方式；但藍白選擇的卻是卡關、拖延、耗損體制，因為他們很清楚，一旦回到選票，這個「60%」很可能瞬間破功。

民主政治中，在野黨不是不用負責任的破壞者。忠誠反對，意味著即便反對政府，也要守住制度底線、顧及公共利益、提出可行替代方案；而不是用總預算作為武器，讓國家運作陷入停擺，再把後果丟給執政者承擔。

當社福預算被卡、地方建設停滯、國防與國家安全受到影響，真正承受代價的不是哪個政黨，而是整個社會。藍白卻選擇在混亂中操作對立，幻想藉由行政癱瘓，迫使政府屈服，甚至為下一步權力擴張鋪路。

一個不敢倒閣、不敢重選、卻妄想主導行政權的在野黨，已經不是民主的守門人，而是民主的消耗者。如果藍白持續把國會當成奪權工具，而非公共治理平台，那麼人民終將看清：這不是改革，而是失格；不是監督，而是濫權。國家不能被拿來做政治實驗，民主也承受不起這樣的豪賭。

