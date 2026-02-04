金大鈞觀點》國籍不是口誤！是誠信測試 李貞秀別把台灣人當笨蛋

李貞秀（圖）中國籍爭議，民眾黨喊台灣有特別法「兩岸人民關係條例」，律師黃帝穎舉例，兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，難道中國人闖紅燈不能開單？ 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀昨（3日）宣誓就職，遞補成為民眾黨不分區立委，卻在就職後的第一時間，就用一段荒腔走板的說法，把自己推上誠信危機的風口浪尖。她在受訪時一方面表示「自己只有中華人民共和國國籍」，隨後卻又補上一句「自己從未拿過中華人民共和國護照」。這不是單純的口誤，而是對國籍、身分與法律責任的刻意混淆。

問題其實非常簡單，也非常現實：凡事出入境，看的是護照或等同效力的官方旅行證件。依我國現行制度，中國人士申辦入台證，必須檢附中國護照或中國官方核發的通行證件，這不是模糊地帶，而是白紙黑字的行政程序。換句話說，問題不在於她「有沒有拿過護照」，而在於——李貞秀當初究竟是拿哪一種中國官方證件，申請入台？

不論答案是中國護照，還是中國核發的通行證，都指向同一個無法否認的事實：她是以「中國籍身分」，完成相關入出境與居留程序。因此，「我沒有拿過中華人民共和國護照」這句話，不但無助於釐清事實，反而更顯得是在刻意轉移焦點。因為不管她拿的是哪一種證件，都無法抹去她是中國籍人士的法律事實。這不是觀感問題，而是制度事實。

民眾黨中配立委李貞秀李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。 圖：張良一/攝

更何況，這樣的說法，出現在一位剛宣誓就任立法委員的政治人物口中。立委不是一般公眾人物，而是掌握立法權、監督權，未來可能接觸國安、兩岸、軍事與機密預算的憲政角色。結果，人民在她上任第一天看到的，卻是對自身國籍問題的反覆說詞、避重就輕。

試問：一個連自己是用什麼證件入境、用什麼身分申辦文件都不願說清楚的人，要人民如何信任？而這個問題，還不只停留在言語層次。依現行法制，中配擔任立委，本就涉及高度敏感的國籍與忠誠審查。李貞秀自己親口承認仍為中華人民共和國國籍，卻面臨一年內是否能完成放棄中國國籍的實質爭議。在這段空窗期間，她的立委身分，勢必與國安疑慮交織在一起。

在這樣的背景下，如果仍選擇用話術包裝、用技術性說法混淆基本事實，甚至把台灣社會對入出境制度的基本認知當成可以拗的空間，那問題就不只是能力不足，而是對人民智商的公然挑戰。

諷刺的是，這樣的狀況，竟然出現在一個長期自詡「理性、專業、法治」的政黨名單中。當政治人物在最該誠實的時刻選擇閃躲，政黨若仍選擇護航，社會自然會質疑：你們究竟是在捍衛制度，還是在踐踏制度？

說到底，國籍不是可以用「有沒有拿護照」來玩文字遊戲的小事，而是憲政體制對政治人物最基本、也最嚴格的信任測試。如果李貞秀真的明白這一點，就應該知道，在國籍與國安爭議尚未完全釐清之前，最負責任的選擇，不是硬撐、不是否認，而是知所進退。

否則，人民只會記得一件事：這位立委在宣誓效忠中華民國的第一天，就已經開始對台灣社會說謊。

