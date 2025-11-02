金大鈞觀點》「新秩序」的幽靈回歸 鄭麗文的藍營革命就是清洗

國民黨新任黨主席鄭麗文今就任，並發表就職演說。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 鄭麗文當選國民黨主席後，以驚人速度重塑藍營話語體系。她在接受外媒專訪時表示「普丁不是獨裁者，而是民主選出的領袖」，一句話震撼輿論，也揭露她對權力與民主的重新定義。這並非失言，而是一種刻意的價值重置——將威權領導的合法性包裝為「民主選擇」，以「強人式民意」取代制度性的理性辯證。

在這樣的語言邏輯下，民主被降格為「選舉」本身，程序與法治退居次位。當選票被視為唯一的政治合法性來源，任何獨裁都能被描繪成「人民授權」。這正是普丁主義的核心話術——以民主外殼掩護權力集中的內核。鄭麗文對普丁的辯護，正反映她對政治現實的理解：權力比理念更重要，話語權比制度更有效。

更令人警惕的，是她反覆使用「建立新秩序」的政治語彙。歷史上，「新秩序」（New Order / Neue Ordnung）從來不是中性詞。納粹德國以此名義推動歐洲「新秩序」，是為極權統治尋找道德合法性；印尼蘇哈托政權的「新秩序」，則以穩定之名壓制異議與民主。這個詞背後，象徵的是權力再分配、思想統一與自由壓縮的體制想像。當鄭麗文在民主社會中高喊「新秩序」，不僅是口號，更是價值的暗轉。

希特勒被公認是殘暴的獨裁者，統治期間屠殺數百萬猶太人。（資料照） 圖 : 翻攝自頭條號 / 利始貓

她的「新秩序」政治，重情緒、輕理性，重動員、輕制度。她將「獅群」「弱勢」「話語權」等符碼，組成一套以激情與歸屬感為核心的政治語言。這種語言對知識藍而言，是致命的——它摧毀理性辯論的空間，取而代之的是服從與共鳴。知識藍過去以專業、制度、法治為立論基礎，如今在鄭麗文的動員敘事中顯得無力而多餘。

當藍營從「理念政治」滑向「話語政治」，知識藍的基礎正被連根拔起。鄭麗文的路線挑戰的不只是民進黨，而是國民黨內部理性派最後的防線。她不追求制度改革，而追求「控制敘事」；她不仰賴論證說服，而依靠情緒驅動。對一個以理性與秩序自豪的政黨而言，這是一場靜悄悄的內戰。

從「普丁不是獨裁者」到「建立新秩序」，鄭麗文正在以語言塑造權力，以情緒取代理性，以強人式意志瓦解知識藍的制度信仰。當歷史再次以「新秩序」之名出現，我們必須記得：那些號稱為秩序而來的人，往往最終摧毀秩序本身。

