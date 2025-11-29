金大鈞觀點》2027風險是真實的 最大威脅是台灣自己不敢面對現實

賴清德總統日前提出400億美元的國防特別預算。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 賴清德總統日前公布400億美元（1.25兆新台幣）的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，再度提到外界敏感的年份「2027」。這個時間點在台灣輿論場上總被操作成「恐嚇牌」、「政治語言」、「製造壓力」，但真正了解區域安全的人都知道，2027從來不是台灣喊出來的，而是國際社會共同的風險評估。美國國防部、國會諮詢單位、日本安全智庫，甚至歐洲多國軍事評估，都把 2027 視為中國可能具備犯台能力的節點。台灣若連說都不敢說，那才叫自欺欺人。

廣告 廣告

台灣社會的另一個輿論現象是，面對威脅時，部分政治勢力仍習慣以嘲諷、否定、消費的方式回應，彷彿國防議題只要拿來「反賴」、「反綠」就能解決問題。然而區域局勢並不會因政黨喜好而改變，北京的行為更不會因為台灣內部如何吵而改變。真正會被左右的，是國內民意是否相信自己值得被保護、是否願意投資安全、是否對未來保有信心。

習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。 圖：翻攝自中國國防部網頁

這也是為什麼400億美元特別預算引發如此兩極化的輿論：一邊認為這是務實的安全投資，另一邊則把它描述為「軍購大撒幣」。但關鍵在於，這筆預算不是買面子，而是買嚇阻力；不是軍工複合體，而是讓中共「算不過去」；不是選舉操作，而是讓台灣避免變成烏克蘭的翻版。台灣輿論如果只看到價格，卻看不到代價，那才是最大的盲點。

而討論國防，沒辦法避開經濟現實。台灣之所以能承受更高的國防投資，原因就在於科技紅利已經深深改變了社會結構。以台積電為核心的科技供應鏈，讓超過156萬股東、約500萬人口享受到科技帶來的財富，而這種普及化的影響力使得民眾對經濟發展與國家安全的連結更為強烈。這在輿論上形成一種新態勢：越了解全球供應鏈，越支持建立嚇阻；越被舊政治語言影響的人，越容易沉迷「台積電出走」、「政府沒錢」這類口號。

但現實是，台積電沒有出走，它在擴張；台灣不是沒錢，今年依然超徵；產能不是外逃，而是根本供不應求。那些還拿馬英九時代的「兩岸紅利」思維來解讀今天的人，忽略了一個根本事實「全球供應鏈轉向台灣與民主陣營」，而不是轉向中國。這是台灣輿論必須重新理解的國際結構。

台積電沒有出走，它在擴張；台灣不是沒錢，今年依然超徵；產能不是外逃，而是根本供不應求。。 圖：shutterstock

然而，台灣輿論仍存在一種奇特的扭曲：台灣越強，內部越有人唱衰；台灣越被國際重視，越有人硬要解讀成風險；台積電越賺錢，越有人說是跑掉了。這種「逆向國族心理」說穿了就是三十年來政治論述殘留的結果，但它正在逐漸被新的現實沖刷「科技紅利重新穩固了中產」，區域安全讓社會意識到備戰與避戰的關聯，盟友合作讓台灣知道自己不是孤單一人。

賴清德談2027會被扭曲、被攻擊、被政治化，但台灣輿論終究要回答一個問題：台灣要選擇相信現實，還是相信口號？要依賴國際共同防衛的結構，還是依賴老舊的幻想？要面對衝突風險，還是只想著把壓力推給下一任政府？

2027會不會發生沒有人知道，但台灣不能因為不確定就選擇不準備。真正的輿論成熟不是吵架，而是共識「台灣值得和平，而和平需要力量」。這不是恐懼的政治，而是正常的國家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山

2027中共犯台警訊再現 陳冠廷：準備才是避免戰爭的唯一道路