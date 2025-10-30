金大青花瓷展 藝師展匠心

金門大學圖書館與金門縣陶瓷廠推出《青花纏枝新想像》陶瓷創作展，30日於圖資大樓2樓展示區隆重開幕。陶瓷廠長林蔚尚（右一）向副縣長李文良（右二）、金大校長陳建民（右三）說明展出作品特色與創作意涵。（于家麒攝）

為推動產學文化交流、深耕地方藝術能量，國立金門大學圖書館攜手金門縣陶瓷廠30日推出《青花纏枝新想像》陶瓷創作展，吸引不少學生到場欣賞全國唯一「官窯」藝師用心創作的42件絕美藝術品。展覽展現產學協力推動藝文創生的成果，為島嶼美學開啟新篇章。

《青花纏枝新想像》陶瓷創作展以「傳統中的創新」為主軸，由陶瓷廠課長陳泓光帶領洪壽森、董玉玲、唐立成、張惠芳、王玉麟、楊正宇、盧雨涵、張博淳等8位藝師，共同展出42件創作瓷器。

金大校長陳建民表示，圖書館不僅是知識的殿堂，也是文化交流的平台，希望透過這次展覽，讓更多人了解金門陶瓷藝術的美學精神，藉由青花瓷與年輕世代對話，傳遞在地文化的新價值，並激發校內外對傳統工藝的關注與熱愛。

金門縣副縣長李文良參觀時指出，青花瓷是中華文化的重要象徵，纏枝寓意生生不息；本次展覽以「新想像」為題，展現傳統工藝的創新精神。縣府也將持續支持藝文教育與文化創生，推動學界與產業合作，讓金門文化美學持續發光。

陶瓷廠說明，此次展覽將持續至明年2月23日，展出作品涵蓋拉坏、捏塑、刻繪與釉彩等技法，以青花纏枝經典紋飾，重現金門島嶼風景與人文情懷，且皆由廠內師徒手工製作完成，從陶土選料、造型比例到釉色燒製，無一不體現師傅的匠心與傳承精神，也象徵金門工藝在時代轉折中的堅韌延續。

陶瓷廠長林蔚尚說，青花纏枝象徵延續與希望，也如同金門陶瓷一路走來的故事，在變遷中持續創新。感謝金大圖書館讓陶瓷走進學術空間，也讓閱讀與創作交織出文藝墨香，延續文化對話與交流。