金娜妍自我介紹被打斷！台北跨年主持人挨轟 本人親回應：我真的沒事

「2026台北最High新年城」昨（31）日邀請味全龍啦啦隊「小龍女」到現場演出，而當她們與主持人進行互動，還來不及讓韓籍成員金娜妍及蘿拉自我介紹時，主持人DJ圓圓便直接打斷，讓正要拿起麥克風的金娜妍有些錯愕，而粉絲見狀也感到不滿，紛紛替她們抱不平。對此，DJ圓圓已經發文道歉，至於金娜妍本人也發聲回應了。

金娜妍自我介紹被打斷，DJ圓圓挨轟。（圖／翻攝自金娜妍IG）

金娜妍稍早在Threads發文表示，因為沒有設鬧鐘所以一路睡到現在，沒想到醒來後竟看到一大堆的訊息。由於昨天沒辦法好好自我介紹，引起了粉絲的擔心，雖然她有留言表示沒事，但Threads上的翻譯卻把意思翻得怪怪的，「好像是我韓文打錯字，結果翻譯就整個跑掉了，在韓國那樣寫其實是有點開玩笑的用法，嘿，以後真的要更小心一點了。」

接著，金娜妍也再度強調，自己真的沒事，同時替DJ圓圓緩頰，「而且我站的位置，從MC那邊看過來應該真的比較不容易看到我。」隨後表示只要粉絲有看到自己就很幸褔、很滿足了，「我之後也會很溫柔、很禮貌地跟主辦單位反映一下，明年也請一定要再邀請我們可愛的小龍女們喔！」最後，她也與蘿拉單獨拍攝影片，「我們兩個後來都有下來自我介紹啦，哈哈，只是開玩笑笑一笑的小插曲而已，大家真的不用擔心喔！」

金娜妍發生強調自己沒事。（圖／翻攝自金娜妍Threads）





