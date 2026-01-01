金娜妍跨年介紹被打斷！高EQ回應了：能站上舞台已經很感動

金娜妍回應昨晚自我介紹被打斷的插曲。（圖／IG@naaa_.y）

2026台北跨年晚會昨（31日）晚順利圓滿結束，不過中間卻意外出現小插曲，主持人圓圓還沒等到啦啦隊小龍女金娜妍、蘿拉自我介紹就插話打斷，引發球迷粉絲討論。而在圓圓道歉後，金娜妍也發聲了。

金娜妍發文笑說，「我今天完全沒有設鬧鐘，一路睡到剛剛才起床，結果一醒來就看到一堆通知轟炸我。」對於自我介紹被中斷一事，她強調，心情沒有受到影響，也要大家不用擔心，「能被邀請到這麼大的舞台，我只有滿滿的感謝和感動。」

此外，金娜妍貼心地幫主持人緩頰，「而且我站的位置，從MC那邊看過來應該真的比較不容易看到我。但你們都有認出我，那還需要什麼呢？光是這樣我就已經覺得很幸福、很滿足了。」

最後，金娜妍喊話，「我之後也會很溫柔、很禮貌地跟主辦單位反映一下，明年也請一定要再邀請我們可愛的小龍女們喔！我們兩個後來都有下來自我介紹啦，哈哈～只是開玩笑笑一笑的小插曲而已，大家真的不用擔心喔！」

金娜妍曬出在後台與蘿拉補自我介紹的影片，希望大家平息怒火。（圖／Threads@naaa_.y）

有趣的是，金娜妍昨晚在Threads上回應網友時，似乎不小心打錯字，導致Threads翻譯搞錯，讓人誤會是在罵髒話，笑說未來會更加注意，「好像是我韓文打錯字，結果翻譯就整個跑掉了⋯在韓國那樣寫其實是有點開玩笑的用法，嘿⋯⋯以後真的要更小心一點，我一醒來真的嚇了一大跳。」

