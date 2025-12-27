金婚人妻暈船外遇 兒子目擊母親和姦夫滑進摩鐵 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名人妻小玲（化名）與丈夫阿興（化名）結婚近50年，但小玲卻耐不住寂寞，4年前竟然外遇另名男子阿志（化名），直到今年3月間，小玲的兒子目擊母親與阿志進入摩鐵，以為她遭到詐騙，於是報警，卻意外揭發母親偷漢子的家庭醜聞。父親得知後，向阿志提告求償51萬，全案經台南地院審理認定，小玲與阿志已逾越正常交往，最終判阿志須賠償40萬元精神慰撫金。

判決指出，小玲與阿興結婚近50年，已經是老夫老妻，不過阿興卻控訴妻子自2021年起就背著他和阿志交往，2人的對話內容曖昧露骨，還曾在2025年1月與3月前往摩鐵，其中3月這次，兒子還親眼目擊母親與阿志一起進入。

阿志在開庭時辯稱，1月他並未與小玲前往摩鐵開房，3月那次去摩鐵只是想找個安靜的地方聊天，並無任何越矩行為，他還反控阿興取得的LINE對話與行車紀錄器影像是違法取證，不應作為證據。

不過阿興的兒子出庭證稱，曾在3月親眼目睹母親搭乘阿志的車前往摩鐵，他一度以為母親遭受詐騙，所以報警處理，警方進入查看後，才意外揭發母親與阿志有不當行為。法官認為，證人是夫妻雙方的兒子，應無捏造母親外遇、刻意偏袒父親的動機，證詞可信度高。

法官另指出，小玲是主動向丈夫及兒子坦承一切，並出示她與阿志的LINE對話紀錄，且侵害婚姻關係的行為多半隱密，蒐證本就不易，阿興取得對話紀錄對阿志隱私權的侵害程度輕微，因此仍具證據力。

法官並認定，LINE對話內容露骨曖昧，甚至出現提醒「記得刪訊息」等語句，加上深夜與有夫之婦一同進出摩鐵，已不可能僅是朋友聊天這麼簡單，認為2人交往行為已嚴重超出正常社交範圍。

台南地院法官審酌雙方身分、經濟狀況及情節，並考量阿興與小玲結婚已近50年，卻在晚年遭遇婚姻破裂，精神打擊不言可喻，最終判阿志須賠償阿興40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

照片來源：翻攝畫面

