金子半之助 X LULU豬「午餐肉天丼」12/1登場 再享「翻背送」5000份驚喜

【陳揚盛／綜合報導】天真爛漫、心地善良又最愛睡覺的LULU豬，空閒時總會透過罐頭穿梭到不同的時空，這一回俏皮的躍上超人氣天丼名店「金子半之助」的門市裡，今年12月金子半之助與療癒系可愛教主LULU豬攜手合作，不僅僅推出聯名餐點「午餐肉天丼」，還有一系列超Q萌的聯名周邊商品，同時加碼5000份總價值近25萬元的驚喜好禮。

金子半之助12/1將推出金子半之助X LULU豬期間限定「午餐肉天丼」359元，首波主打凡點購聯名餐點或單筆消費滿499元，即可以199元加價購聯名周邊LULU豬幸運燈(3款隨機)，全台門市數量有限售完為止。

此次聯名餐點「午餐肉天丼」以經典天丼為原型，天婦羅裡包含有：米紙、舞菇、鳳尾蝦、青龍、海苔、蓮藕、南瓜片以及玉子，此外特別加上午餐肉「心型」設計，不僅食材豐盛多元、口感上也更加豐富，並且十足具有飽足感！尤其為增添食趣體驗，更在聯名餐點中附上「LULU豬小旗幟」，翻背可是暗藏著5000份驚喜，掃描QRcode加入會員，有機會抽到江戶前天丼、鳳尾蝦、免費升級套餐、氣泡飲、柚香雪酪、優惠券等總價值近25萬好禮，等同於吃一份聯名餐點有機會多一份主餐、經典單品或飲品(限下次點購主餐時方可使用)，簡直是「翻倍送」。

第一波周邊加價199元即可獲得「LULU豬幸運燈」。業者提供

首波登場的「LULU豬幸運燈」，初次嶄露頭角即以Q萌模樣，再加上「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」以及「吃飽飽等加薪」等象徵正能量的寓意，並且結合金子半之助經典招牌單品「鳳尾蝦」的圖樣，創作出一系列共計3款質感設計，尤其搭上這班「招牌燈」的生活周邊列車，想必會成為許多人身邊不可或缺的療癒單品。

金子半之助 X LULU豬第二波周邊LULU豬事順利御守。業者提供

金子半之助從11/22至12/7推出Fun大儲值金，會員儲值2000元即送200元電子禮券、3000元送300元、5000元送550元(電子禮券限消費隔日起90天內使用)，回饋的電子禮券等同可以直接拿到聯名周邊。第二波聯名周邊特別設計5款好運加持的幸福御守，分別有「LU來LU開心」、「LULU豬事順利」、「財運豬通」、「睡後收入」以及「吃飽圓滾滾」，象徵好運、祝福並與逗趣諧音梗巧妙結合，不禁讓人莞爾一笑，還大大提升讓人想收藏慾望呢！除此之外，還加碼1款超限量隱藏版周邊。

第二波周邊搶先看_LULU豬事順利御守。業者提供

