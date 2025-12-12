金子變精子？中國女業務「賣銀變賣淫」1打3，金飾店家曝真相。圖／翻自《黑料網》

這兩天中國網友瘋傳一片段，表示江蘇射陽縣有一家「周大福金飾」分店的一名女業務員，賣銀變成「床上賣淫」，還傳出她「1打3」技術高超。不過該家被影射的周大福金飾店，其業者隨後也跳出來說明真相。

網傳的訊息可見，一名正妹被指是射陽縣這家周大福金飾分店的女業務，並稱她白天賣金賣銀，到了晚上金子變精子，賣銀變賣淫，甚至「1個戰3個」，稱她技術高超、體力過人。隨即引發眾多網友轉傳與熱議，包括抖音、嗶哩嗶哩等平台都出現「周大福一拖三」等標題與關鍵字，網友們也紛紛直呼：「太嚇人了！」、「整段影片都是動作片！」另外還有網友跑到這家分店前拍攝或直播。

不過被影射的這間射陽縣周大福分店，其業者跳出來澄清，表示這些都是網路謠言，呼籲網友不要相信。業者稱，網傳的這名「女業務」，並非周大福的員工，也不是射陽人，而且網傳的影片，其實是幾年前就傳出來的影片，並非新片，因此業者呼籲網友們「不信謠，不傳謠」。

業者出來闢謠。圖／翻自抖音

周大福珠寶是香港商人鄭裕彤家族營運的周大福集團下，最賺錢的金雞母，在中國珠寶首飾行業裡，每年銷售額佔市場第1位，周大福同時也是全球最大鑽石胚供應商 De Beers Group的指定交易商之一。截至2024年底資料，周大福珠寶集團共有7065個零售點，其中在中國就有6904個零售點。



