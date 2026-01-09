金孫出馬爺爺秒答應！洪金寶74歲生日熱舞 2孫一抱笑到合不攏嘴

洪金寶坐在椅上與金孫共舞，展現良好精神狀態。（圖／翻攝自IG，tinming7471，下同）

香港動作影星洪金寶前日（7日）歡度74歲生日，其兒子洪天明在社群平台分享家庭合照及影片，三代同堂的溫馨互動吸引關注。畫面中除了洪金寶的兩名孫子外，還有12歲的大孫子洪大仁（TJ）以及10歲的小孫子洪竟稀（JT），祖孫同框的片段令人感受到濃濃親情。

洪天明貼心安排驚喜，兒子們擁抱爺爺，場面溫馨感人。

影片一開始，洪天明向父親提出拍攝跳舞影片的請求，洪金寶先是婉拒；但當洪天明改問是否願意與兩位孫子同拍時，他立即改口答應。隨後鏡頭中見到洪金寶坐在椅子上，與兩名孫子一同以雙手擺動舞步，模仿時下流行的舞蹈動作。完成舞步後，大仁與竟稀上前緊緊抱住爺爺，並向他獻上生日祝福。

洪金寶與長孫洪大仁（左）、次孫洪竟稀（右）合體演出俏皮舞蹈。

昨日（9日）深夜，洪天明在社群平台分享一段家庭影片，三代同堂一同為父親慶祝生日。片中除有洪金寶與洪天明之外，還出現兩位金孫、12歲大孫子洪大仁（TJ）及10歲小孫子洪竟稀（JT），影片後段可見洪金寶笑容燦爛，臉上洋溢喜悅。洪天明在貼文中留言寫道：「祝全世界最帥的特工爺爺生日快樂！」表達對父親的深情。

祖孫同框的溫馨畫面吸引大量網友留言祝福。有人讚「祖孫同樂好幸福」，也有人表示「看到洪金寶笑得這麼開心就值得了」，亦有粉絲祝願他健康長壽。這段家庭影片讓不少觀眾感受到洪金寶與家人之間濃厚的親情。

洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，三名兒子均投入演藝圈，近期他擔任電影《尋秦記》的動作指導，並與兒子們首度合作。此次與孫子熱舞的畫面曝光，也讓外界看到不同於銀幕之外的生活一面。

孫三代同堂歡慶74歲生日，洪金寶露出燦爛笑容。

