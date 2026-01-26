「金宇園掌中劇」公益演出 喚起長輩兒趣回憶

記者黃清衛／綜合報導

為豐富住民精神生活並傳承優質傳統藝術，雲林榮家日前邀請知名布袋戲團「金宇園掌中劇」蒞家義演。隨著鑼鼓聲熱鬧響起，劇團以精湛的操偶技巧與生動的音效，帶領現場長輩彷彿重返童年廟口看戲的美好時光，吸引住民全神貫注觀賞，現場掌聲與笑聲此起彼落，氣氛溫馨熱絡。

此次演出由金宇園掌中劇團長率領團員帶來精采劇目，融合細膩口白與臨場感十足的音響效果，將掌中乾坤演繹得淋漓盡致。劇情節奏明快、高潮迭起，既有緊張刺激的武打橋段，也穿插幽默詼諧的情節，讓長輩們隨著劇情時而屏息、時而開懷大笑，度過一段充滿傳統年味與歡樂的午後時光。

雲林榮家輔導組組長王景明表示，布袋戲承載著許多長輩共同的生命記憶，感謝金宇園掌中劇秉持公益精神，不辭辛勞蒞家演出。此次義演不僅帶來視聽饗宴，更透過熟悉的鄉音與劇碼，撫慰住民心靈，讓長輩在榮家中也能感受到社會的關懷與溫暖，充分展現將住民視如家人的服務理念。

活動尾聲，院方特別致贈感謝狀表達誠摯謝意，並與劇團成員及住民合影留念；多位長輩開心表示，難得再次欣賞到精采的布袋戲演出，感到十分感動，並期待未來還能再度邀請劇團蒞家同樂，整場活動在溫馨歡樂的氣氛中圓滿落幕。

雲林榮家長輩們聚精會神觀賞「金宇園掌中劇」演出，重溫舊時廟口看戲的熱鬧樂趣。(雲林榮家提供)